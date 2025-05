Haraslín: Takovými výkony pohár nevyhrajeme. Derby? Už snad bude fotbalové

Jaký pohovor s fanoušky byl?

„Myslím si, že to není důležité rozebírat. Především pro média. Důležité je, že jsme neuspěli doma. Pojďme se radši bavit o prohře.“

Dobře, pojďme. Dokážete si vysvětlit, co Spartě proti Jablonci chybělo?

„Těžko říct, vlastně asi všechno. Především věci, které nás vždy zdobily doma, třeba klid na míči. Máme teď problém s tím, že když jdeme do útočné třetiny, pořádně nevíme, co dělat, jsme s balonem netrpěliví. Pak se ztrácíme, topíme se v soubojích. Místo toho, abychom zakončili akci třeba i centrem, míče ztrácíme. Z toho jsou protiútoky, které má Jablonec velice silné a na které jsme se i chystali. Druhý gól vlastně padnul přímo z naší akce.“

První gól zase padl z přímého kopu, trochu kuriózního. Stěžovali jste si, že rozhodčí nezapískal?

„Zvláštní situace. Ševčík se rozběhl a v momentě, kdy vystřelil, sudí zapískal. Nevím přesně, co se stalo, ale rozhodčí mě odehnal. Asi stačí se rozeběhnout, ještě než sudí pískne. Jak říkám, zvláštní situace, ale tím jsme si zápas neprohráli.

Asi úplně nepomáhá, že Spartu sráží zranění a v ofenzivní trojce se vám stále točí parťáci… Jak to vnímáte?

„V tom bych nehledal výmluvy, s kluky jsme se mezi sebou točili pravidelně. Nevím, proč by to nefungovalo, když to šlo v minulých zápasech. Jsme teď ale akorát v takové křeči. Nevím, jestli jsme hlavami už nebyli ve finále poháru, ale takovými výkony trofej těžko vyhrajeme. I po zápase jsem říkal, že musíme jít fakt od zápasu k zápasu a nekoukat na to, co nás čeká za pár týdnů. Od začátku nadstavby byl pohár velmi daleko, musíme se soustředit vždy na ten nejbližší. Pak až na finále.“

Další zápas je derby, Slavia má zároveň jistý titul. Nebude to zvláštní utkání?

„Víme, co nás čeká a jak derby probíhají. Pro Slavii to bude samozřejmě jednodušší, ligu už vyhráli. Pevně ale věřím, že to bude konečně fotbalovější, protože ta poslední derby upřímně neměla s fotbalem nic společného. Bylo tam strašně moc nenávisti, která do fotbalu nepatří. Derby v jiných zemích vypadají úplně jinak. Snad se na to bude dobře koukat, já sám si chci fotbal užívat. Když je nenávisti za hranici, zápas vás ani nebaví. Liga je rozhodnutá, ale věřím, že ukážeme, že jsme fotbal hrát nezapomněli.“