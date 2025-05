Buchta v nezvyklé roli: Chyběly vazby, nevyhověli jsme si. Panuje zklamání

Jaké to tam bylo?

„Bohužel nám někteří kluci vypadli, takže bylo potřeba to nějak udělat. Už je to moje několikátá pozice v této sezoně, vždy se snažím odvést maximum. Museli jsme to nějak poskládat, trenér mě postavil na střed zálohy. Nějakou dobu jsem tam hrál, než jsem přišel do áčka, takže jsem trochu věděl co a jak, ale teď jsem tam delší dobu nehrál, takže v některých situacích to bylo poznat. Někdy jsme si úplně nevyhověli, v některých situacích to ale bylo fajn. Byly tam i dobré pasáže, škoda, že jsme nedokázali vstřelit gól. Nevyhráli jsme, panuje zklamání.“

Kdy jste věděl, že nastoupíte ve středu zálohy?

„Trenéři se rozhodovali, jak to poskládají. V týdnu se to řešilo, nějaké info jsem měl, ale čekali jsme, jak to trenér postaví.“

A neprosadili jste se.

„Asi chyběly nějaké vazby, sestava byla trochu protočená. Neměli jsme tolik šancí na zakončení, měli jsme si lépe vyhovět, mít větší nabídku, pohyb.“

Možná být taky důraznější v soubojích?

„Bylo tam hodně nakopávaných balonů, ať už z naší strany nebo jejich. Nebylo tam moc mezihry po zemi, bylo to více o odražených míčích. Kombinace vázla, nebylo to úplně ono.“

Je znát, že vám chybí čtyři hráči ze základní sestavy, že?

„Určitě nám chybí, byli základními stavebními kameny našeho týmu celou sezonu. Takže to bylo znát, ale snažili jsme se udělat maximum, abychom vyhráli. Bohužel se to nepovedlo. Za týden hrajeme v Plzni, takže budeme chtít vyhrát tam.“

U Plzně ještě zůstaňme, mohli jste se na ni dotáhnout.

„Je to komplikace, ztratili jsme dva body. Ale už se nedá nic dělat, nic s tím neuděláme.“

Byl to klidnější zápas než pohárové semifinále?

„Byl. Asi nás to trošku všechny poznamenalo, ale musíme na to co nejrychleji zapomenout. Hodíme to za hlavu a dáme se do kupy na následující zápas.“

Na půdě Viktorie to bude klíčové, viďte?

„Uvidíme. Ve hře jsou tři zápasy a devět bodů.“