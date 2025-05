Je historicky nejlepším střelcem Tottenhamu i Anglie. Po Alanu Shearerovi nasázel v Premier League nejvíce branek. Devětkrát se stal top kanonýrem ligy a letos se jím s největší pravděpodobností stane znovu. Harry Kane je bez diskuze jedním z nejlepších útočníků všech dob. Týmové úspěchy se mu však obloukem vyhýbaly. Až doteď.

Po dvou stříbrech z EURO, dvou prohraných finále ligového poháru, prohraném finále Ligy mistrů a dvou druhých ligových umístěních má Kane konečně první trofej v kariéře.

„We Are the Champions!“ zpíval si nadšeně hit kapely Queen poté, co Leverkusen pouze remizoval 2:2 s Freiburgem a odšpuntoval oslavy Bayernu v mnichovské restauraci Käfer.

Na projevy nefalšované radosti přitom mohlo dojít již o den dříve v Red Bull areně. Bayern i bez vykartovaného Kanea, jenž sledoval utkání z tribuny, dokázal famózně otočit z 0:2. Po brance Leroye Saného v 83. minutě se zdálo, že mnichovský celek spustí se závěrečným hvizdem pořádnou párty.

Kane proto dostal od vedení soutěže výjimku a i jako disciplinárně potrestaný hráč sestoupil na trávník mezi lavičky, kde jen odpočítával sekundy do zisku první trofeje. Radost mu však poslední akcí v nastaveném čase sebral domácí Yussuf Poulsen a srovnání na 3:3.

„Je to zvláštní situace. Zasloužili jsme si otočit skóre, ale pak už jsem nečekal, že soupeř dokáže ještě srovnat. Museli jsme zatlačit emoce zpátky, ale víme, že jsme nedostižní. Máme pocit, že jsme šampioni, i když ještě vlastně nejsme šampioni,“ nenechal si legendární Thomas Müller zkazit náladu.

Po bodovém zisku je totiž v bundeslize druhým kritériem rozdíl skóre. Ten měl Bayern o astronomických třicet branek lepší než Leverkusen. I pokud by tedy Bayern všechny své zbývající zápasy prohrál a Leverkusen naopak ty své vyhrál, bylo by nemožné Bavory dohnat.

Alonso: Titul si letos zasloužili

Obhájci titulu ovšem zaváhali hned v neděli na půdě Freiburgu a tím veškeré propočty vyřešili. Po hrůzostrašném výkonu, kdy více než hodinu nedokázali vůbec vystřelit na bránu a po dalekonosném zásahu Maxe Eggesteina spolu s vlastňákem Piera Hincapieho prohrávali 0:2, se Leverkusen v závěru vzchopil. Dokázal však pouze srovnat na konečných 2:2, čímž bylo o titulu rozhodnuto.

„Bayern byl nejlepším a především nejkonzistentnějším týmem. Titul si letos zasloužili,“ nezbývalo Xabimu Alonsovi než popřát do Mnichova.

Pro jeho konkurenta Vincenta Kompanyho jde o první trenérský titul. Devětatřicetiletý Belgičan sice nebyl loni v létě první volbou po vyhazovu Thomase Tuchela, ale s týmem si rozumí báječně.

„Takovou harmonii jsme v klubu neměli od odchodu Pepa Guardioly. Ani za éry Hansiho Flicka, který měl spory s vedením, nevládla na trase hráči – trenéři – vedení klubu taková pohoda,“ smekl před Kompanym Müller.

Ten se s klubem rozloučí již třináctým titulem, čímž jen navýšil už tak platný bundesligový rekord. Další kroky legendárního odchovance, jenž má rovněž i největší počet startů v historii klubu, jsou zatím nejasné. Nyní je čas slavit.

„Je to neuvěřitelný pocit. Jsme mistři bundesligy. Děkuji hráčům, zaměstnancům a fanouškům klubu za jejich práci a odhodlání. Všichni byli úžasní. Už se těším na sobotní oslavy v Allianz Aréně,“ vyhlíží Kompany utkání s Borusií Mönchengladbach, po němž by Bayern měl převzít „Meisterschale“.