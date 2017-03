Laštůvka se vztekal. Plzeňský Hejda ale při vítězném gólu v ofsajdu nebyl

Ve studiu O2 Sport se spíš přikláněli k názoru, že u vítězného gólu Plzně došlo k ofsajdovému postavení Lukáše Hejdy. Nicméně opakované záběry z iSport TV ukazují, že Hejda stál v úrovni karvinské obrany a tím pádem Hořava vstřelil regulérní gól.

„Nemůžeme se vymlouvat na rozhodčí, věděli jsme, že si musíme na takové situace dát pozor, ale podle mého to byl ofsajd,“ zlobil se Laštůvka. „Hráč stál přede mnou, možná to ještě tečoval, protože jsem slyšel nějaký zvuk. A myslím, že v takových situacích by měli mít rozhodčí takovou pozici, aby viděli. Myslím, že i kdyby tam byl chumel hráčů , tak by měli vědět, který hráč je poslední nebo není.“

Laštůvka okamžitě vyběhl za rozhodčím Zelinkou. Jenže dostal jen žlutou kartu. „Neviděl jsem to ještě z opakovaných záběrů, ale podle mého to ofsajd byl,“ stál si za svým Laštůvka. „Protože mi bránil v zákroku a pravidla jsou jasná. Když se zapojí do jakékoliv situace, tak je ofsajd. Já se ptal rozhodčího Zelinky, i potom pomezního, kdo tam byl. Kdo tam měl zůstat. To mi neodpověděli, tak nevím...“

Lukáš Hejda byl naopak přesvědčený, že v ofsajdovém postavení nebyl. „Míč jsem nezasáhnul, věděl jsem, že jde do branky, tak jsem se jen snažil, abych jej nehrál,“ komentoval Hejda.

Situace byla v každém případě hodně hraniční. Jasno udělaly až opakované a rozebrané záběry z videa. Karvinské bezprostředně po zápase situace pochopitelně rozlítila. I proto, že tím na poslední chvíli přišli o skvěle rozehraný duel. Nad favorizovanou Plzní dvakrát vedli (1:0 a 2:1). Přesto končí bez bodu. „Jsem smutný, dřeli jsme do poslední chvíle,“ říkal karvinský útočník Tomáš Wágner. „Jsem hrdý na mančaft, ale smutek teď převažuje.“