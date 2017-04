Zklamaný trenér Bohemians: To, co předvedli cizinci, bylo tristní

První poločas se Bohemians v Příbrami nepovedl, ve druhém poločase se zvedli, ale nakonec branku stejně nedali a prohráli 0:1. „První poločas jsme prohospodařili,“ bědoval trenér „klokanů“ Miroslav Koubek.

Útočná invence jeho hráčů se mu moc nelíbila. „To, co předvedli v první půli cizinci, bylo tristní. To nebyl žádný tlak. Od Míry Markoviče jako od hrotového hráče to bylo málo. Řekl jsem mu to o poločase. Nedůrazné pojetí. Siim (Luts) je herní typ, není to žádný průbojník. Taky se neprosazoval, vypadal unaveně. Mašek si svoje odehrál. Podpora zezadu byla malá. Zazdili jsme první poločas,“ byl nespokojený Koubek.

„Klokani“ se tak dostali do nepříjemné pozice, na sestupové místo mají náskok už jen čtyř bodů. „Je to komplikace. Do téhle situace jsme nechtěli dospět. Musíme se z toho vylízat. Příští zápas se láme chleba,“ zavelel Koubek směrem k následujícímu zápasu s Jihlavou.