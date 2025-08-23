ONLINE: Slavia - Pardubice 2:1. Tanko tvrdě došlápl Schranze a viděl červenou
Mistrovská Slavia čelí na závěr sobotního programu Chance Ligy posledním Pardubicím a v případě vítězství se posune do čela před Spartu, která bude hájit pozici lídra až v nedělním derby s Duklou. Východočeši v této sezoně čekají na vítězství, dosud získali jediný bod, ale mají k dobru odložený zápas z předchozího kola s Ostravou.Jak utkání dopadne, sledujte v ONLINE přenosu na iSportu od 20.00.
|#
|Tým
|Z
|V
|R
|P
|Skóre
|B
|1
Sparta
|5
|4
|1
|0
|10:4
|13
|2
Zlín
|6
|4
|1
|1
|9:5
|13
|3
Jablonec
|6
|3
|3
|0
|7:3
|12
|4
Plzeň
|6
|3
|2
|1
|14:6
|11
|5
Slavia
|5
|3
|2
|0
|9:3
|11
|6
Olomouc
|5
|3
|1
|1
|4:2
|10
|7
Karviná
|6
|3
|0
|3
|8:7
|9
|8
Liberec
|6
|2
|1
|3
|8:9
|7
|9
Bohemians
|5
|2
|0
|3
|3:7
|6
|10
Slovácko
|5
|1
|2
|2
|4:5
|5
|11
Dukla
|5
|1
|2
|2
|3:5
|5
|12
Ml. Boleslav
|5
|1
|1
|3
|10:16
|4
|13
Teplice
|5
|1
|0
|4
|5:9
|3
|14
Hr. Králové
|5
|0
|2
|3
|6:10
|2
|15
Ostrava
|3
|0
|1
|2
|2:4
|1
|16
Pardubice
|4
|0
|1
|3
|4:11
|1
- Skupina o titul
- Play-off o umístění
- Skupina o záchranu