Předplatné

ONLINE: Slavia - Pardubice 2:1. Tanko tvrdě došlápl Schranze a viděl červenou

Abdullahi Tanko tvrdě došlápl Ivana Schranze a viděl červenou kartu
Abdullahi Tanko tvrdě došlápl Ivana Schranze a viděl červenou kartuZdroj: Michal Beranek / Sport
Abdullahi Tanko tvrdě došlápl Ivana Schranze a viděl červenou kartu
Do zápasu proti Pardubicím zasáhl i Christos Zafeiris
Vasil Kušej v utkání s Pardubicemi
Lukáš Provod v souboji proti Pardubicím
Jan Bořil slaví gól do sítě Pardubic
Jan Bořil slaví gól do sítě Pardubic
Jáchym Šerák zasahuje proti Mojmíru Chytilovi
22
Fotogalerie
ČTK, iSport.cz
Chance Liga
Vstoupit do diskuse (114)

Mistrovská Slavia čelí na závěr sobotního programu Chance Ligy posledním Pardubicím a v případě vítězství se posune do čela před Spartu, která bude hájit pozici lídra až v nedělním derby s Duklou. Východočeši v této sezoně čekají na vítězství, dosud získali jediný bod, ale mají k dobru odložený zápas z předchozího kola s Ostravou.Jak utkání dopadne, sledujte v ONLINE přenosu na iSportu od 20.00.

Sledujte on-lineLIVE
21

#TýmZVRPSkóreB
1Sparta541010:413
2Zlín64119:513
3Jablonec63307:312
4Plzeň632114:611
5Slavia53209:311
6Olomouc53114:210
7Karviná63038:79
8Liberec62138:97
9Bohemians52033:76
10Slovácko51224:55
11Dukla51223:55
12Ml. Boleslav511310:164
13Teplice51045:93
14Hr. Králové50236:102
15Ostrava30122:41
16Pardubice40134:111
  • Skupina o titul
  • Play-off o umístění
  • Skupina o záchranu

Vstoupit do diskuze (114)

Chance Liga - první fotbalová liga 2025/2026

Nejvyšší česká liga bude i v sezoně 2025/26 nést název Chance Liga. Titul obhajuje Slavia Praha a je největším favoritem na vítězství i v tomto ročníku. Sparta, Viktoria Plzeň a Baník Ostrava budou chtít rovněž promluvit do boje o titul.

iSport FantasySestřihy zápasůVIDEO momenty

Stránky klubů: Viktoria Plzeň * Slavia Praha * Sparta Praha * Bohemians 1905

Fotbal dnes * Liga mistrů * Evropská liga * Konferenční liga

Doporučujeme

Všechny příspěvky z Isport.cz máte již zobrazené.
Vyberte si z nabídky nebo pokračujte na další články z jiných titulů.

Články z jiných titulů