Slavia lační po posilách. Do sestavy chce od léta talenta Černého!

Slavia je v plném zápřahu v boji o ligový titul, ve hře je i v ligovém poháru. Zároveň ale hledí do budoucna. V edenských kancelářích započal čilý ruch, důvod je zřejmý. Letní posily. Šéf klubu Jaroslav Tvrdík koncem března na zasedání představenstva odtajnil seznam jmen. Ten je pořádně nadupaný. Podle informací Sportu je jednou z priorit příchod Václava Černého, který momentálně nedostává prostor v prvním týmu Ajaxu. Téměř jistě by šlo o formu hostování.

Prakticky bezedné finanční možnosti zaručené čínskými majiteli a touha proskočit do Ligy mistrů. To jsou hlavní důvody Slavie, proč v létě ještě nabušit už takhle silné mužstvo.

Koncem března poprvé zasedlo slávistické představenstvo k tématu posil. Vznikl široký seznam hráčů, na které bude pražský klub v létě cílit. „Bude to velké. Liga mistrů po mnoha letech volá,“ navnadil fanoušky předseda představenstva klubu Jaroslav Tvrdík. On je tím, kdo má při nákupu posil poslední slovo.

Na vrcholu slávistického seznamu se vyhřívá největší český talent současnosti Václav Černý. Šikovný křídelník září v rezervním týmu Ajaxu Amsterdam, v áčku ale dostává minimum prostoru.

I proto se hovoří o možné změně klimatu. Pokud by došlo k dohodě se Slavií, téměř určitě by se jednalo o hostování. Na trvalý přestup by hráč ani jeho agent neslyšeli.

Slavia stejně jako v předchozích dvou přestupových obdobích rozjede přestupový uragán, při kterém budou vzduchem létat klidně i stovky milionů korun. „Slavia bude na trhu opět hodně aktivní, jednoznačně nejaktivnější ze všech českých klubů,“ konstatuje agent, jenž si nepřál být jmenován.

