Rada sepsul po výhře Sparty redaktora Sportu: Mě by táta zbil

„Pane Janega, věříte tomu, že jsem dneska žádnou chybu neudělal?“ zeptal se Rada dotčeně. Reagoval na blog po prohře v Jihlavě (CELÝ BLOG ČTĚTE ZDE>>>). „Já se na tohle chtěl zeptat,“ odpověděl redaktor Sportu. „Jestli si ve svým věku dovolíte napsat, že jsem trenér z pravěku, který má dvacet let staré metody, to se na mě nezlobte, to mě od vás uráží,“ pokračoval Rada.

„Takže výkon v Jihlavě byl skvělý?“ reagoval redaktor. „Když půjdeme ven a vezmete si balon, nedáte třikrát žongl. A vy mě budete urážet v novinách? Co si to dovolujete? Řeknu vám, že není vůbec žádná úcta k trenérům. Mě by táta zbil, kdybych si dovolil někoho staršího takhle hodnotit,“ soptil kouč.

Velmi emotivní výstup nakonec trval dvě minuty a dvacet sekund.

<p dir="ltr"><span>Sparta na jaře zápasy proti velkým týmům umí. Se Slavií v derby uhrála remízu 1:1, teď jí pomohla na první místo tabulky ePojisteni.cz ligy, když po třech letech porazila Plzeň. Viktorii poslaly do kolen góly Josefa Šurala a Vjačeslava Karavajeva, na které Západočeši nenašli odpověď.</span></p>