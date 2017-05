Hašek po prohře Bohemians: Pojďte do mě. Mlácení do stolu nepomůže

Do konce ligy zbývají dvě kola, v nichž se Bohemians střetnou s Karvinou a Hradcem Královém. Za klíčový zápas označil Martin Hašek především ten první, nejbližší. Chtěl by se totiž vyhnout tomu, aby o záchraně rozhodoval vzájemný duel s Hradcem.

„Stále platí, že situaci máme ve svých rukou,“ řekl Hašek s odkazem na jednobodový náskok. „A problém nemáme v tom, že by hráčům chyběla základní motivace. Všichni chtějí působit v nejvyšší soutěži i příští sezonu.“

Ten hlavní problém se skrývá v tlaku, který na jeho svěřence doléhá. Po čtyřech porážkách v řadě a propadu na čtrnáctou příčku přeci jen zesílil.

„Je zde potenciální riziko, že nebudeme uvolnění. Proto musíme pracovat s hlavami hráčů tak, aby nás tlak nebrzdil a naopak jsme díky němu z nás dostali to nejlepší.“

Mimochodem, chvilku před tiskovou konferencí trenéra Bohemians mluvil podobně i jeho syn Martin Hašek mladší. Oba v tom vidí určitý směr „nadhledu“.

„Každý je jiný. Někdo se může kabonit, někdo může do něčeho řezat a nadávat. Když zabořím hlavu do dřeva nebo tady budu mlátit do stolu, tak to udělám, kdyby to něčemu pomohlo. Ale věřte, nepomůže to. Bodový rozdíl na spodku tabulky bude pořád stejný. Lepší je proto zůstat pozitivní a zachovat chladnou hlavu. Jedině tak se dá pracovat racionálně. Kdybych podléhal emocím, začal bych dělat chyby,“ dodal Hašek starší.

ŘEKL O ZÁPASE V TEPLICÍCH (0:1)

„Teplice jsou ve velmi dobré formě, vždyť na jaře prohrály pouze na Slavii a bojují o poháry. My máme trochu jiné starosti. Přesto jsme měli v úmyslu v Teplicích vyhrát, a tak jsme se soustředili na organizovaný a pracovitý výkon. To se nám podle mě podařilo a můžeme se od toho odrazit do příštího zápasu s Karvinou, který bude klíčový. Utkání nakonec rozhodla výborně zahraná standardka domácích. Možná tam najdeme naší chybu, ale bylo to těžko bránitelné s ohledem na timing centru a to, v jaké rychlosti a výšce šel střelec (Michal Jeřábek) do hlavičky. Jinak to byl vyrovnaný zápas, velký rozdíl jsem tam neviděl. Ale to je jedno, hraje se na góly.“