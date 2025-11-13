Darida je po děsivé srážce doma. Měl být Blecha vyloučen? Ani žlutá, říkají pravidla
Strach vystřídala mírná úleva. Hradecký kapitán Vladimír Darida je po děsivé srážce s Filipem Blechou ze Zbrojovky v domácím ošetřování s otřesem mozku. Detailní vyšetření na CT naštěstí neodhalilo zlomeniny v obličejové části. Střet protihráčů v průběhu prvního poločasu vylekal nejen hráče, ale i přes pět tisíc fanoušků přihlížejících zápasu osmifinále MOL Cupu.
V třiadvacáté minutě Vladimír Darida ve výskoku odehrál míč, za chvíli o sobě nevěděl. Filip Blecha byl v souboji výrazně pozdě, střetu hlavami nezbránil. Byla to šílená rána. Záložník prvoligového týmu padl bezvládně k zemi. Po rychlém ošetření přišel k sobě, ale evidentně nebyl v pořádku. Poté, co za pomoci kustoda a lékaře dovrávoral za postranní čáru, sdělil překvapeným trenérům, že by se rád vrátil do akce. Nešlo to. Špatně viděl. Motal se.
Proto ihned odjel na vyšetření do nemocnice. Záznam počítačové tomografie (CT) naštěstí neodhalil zlomeniny v obličeji ani jiné poškození hlavy. „Jen“ otřes mozku. Darida byl ještě v noci převezen do Hradce Králové. Mužstvo se tou dobou už vracelo klubovým autobusem a netrpělivě čekalo na zprávy z nemocnice. Navzdory triumfu 3:0 nebyla nálada veselá. Zlepšila se až poté, co se ukázalo, že zdravotní stav zkušeného záložníka nevyžaduje hospitalizaci ani operační zákrok.
O zdraví Daridy se intenzivně zajímal i brněnský trenér Martin Svědík, v průběhu nočních hodin kontaktoval realizační tým Hradce, aby zjistil poslední novinky. I on si oddechl.
Východočeši spílali hlavnímu rozhodčímu Janu Všetečkovi, že Blechovi udělil jen žlutou kartu. „Pro mě je to jasná červená,“ vyjádřil se útočník Mick van Buren, třígólový hrdina.
Jak je to tedy z pohledu pravidel?
I když zákrok vypadá ošklivě, že se na něj skoro nechce podruhé koukat, jedná se pouze o faul bez následného karetního trestu. Instruktážní video UEFA, rozeslané do jednotlivých asociací před touto sezonou, to popisuje docela přesně. Rozlišuje dva případy, kdy dojde ke střetu hlavami.
V prvním, pokud kontakt obou hlav „probíhá téměř současně s odehraným míčem“, nejedná se o faul. I když jeden hráč je přece jen o chvilku u balonu dřív a odehraje jej.
Druhý – a tak se to stalo u Daridy – popisuje situaci, kdy jeden hráč „hlavičkuje jednoznačně dřív, nežli soupeř silně udeří svou hlavou do jeho“. To se posuzuje jako faul, ovšem bez následného napomenutí či vyloučení. To by mělo přijít pouze tehdy, pokud šlo o úmyslný čin. Čili striktně podle pravidel se dal zákrok vyřešit i bez udělení žluté karty.
Klíčový hráč sedmého celku tabulky dostal od klubu minimálně do pondělí volno. Poté se na základě doporučení lékařů a vlastních pocitů rozhodne, kdy se zapojí do tréninku. Rekonvalescence po otřesu mozku se nedá přesně odhadnout, ale existuje předpoklad, že by Darida mohl být připravený na první zápas po reprezentační přestávce.
Vítězové si v Brně připsali i další bolavé ztráty. Podle informací iSportu je do konce podzimu vyřazen obránce Filip Čihák, který se právě ve středu vrátil do akce po zlomenině lícní kosti. V průběhu utkání však musel odstoupit kvůli natrhnutému zadnímu stehennímu svalu.
Veliký otazník visí i nad Adamem Vlkanovou, který opustil brněnské bojiště už po sedmi minutách. I jeho zlobil sval. Dnes absolvuje vyšetření magnetickou rezonancí.