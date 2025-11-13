Darida byl v kabině na kapačkách, už je v domácí péči. Jasná červená, řekl Van Buren
Stejný počet zranění jako gólů. To je špatná, a zároveň dobrá zpráva pro Hradec Králové. Ve středečním osmifinále MOL Cupu na hřišti fotbalistů Zbrojovky ztratil tři opory včetně kapitána Vladimíra Daridy, jehož odvezla sanitka do nemocnice kvůli podezření na silný otřes mozku. „Vyšetření neodhalilo žádné závažnější zranění, Vláďa byl propuštěn do domácí péče,“ informovali Východočeši ve čtvrtek ráno. Hosté vyhráli nad druholigovým lídrem díky hattricku Micka van Burena 3:0 a protlačili se mezi osmičku nejlepších. „Byl to opravdu draze vykoupený postup,“ vydechl trenér hostů David Horejš.
Před vstupem na brněnský stadion v Srbské ulici byla znát velká naděje. Domácí fanoušci cílili na postup do čtvrtfinále MOL Cupu, i když proti nim stál Hradec Králové. Účastník nejvyšší české soutěže. Tým, který do té doby vyrobil sérii šesti zápasů bez porážky.
Mohlo to působit jako troufalost. Přesto právem věřili až do osmašedesáté minuty. Druholigová Zbrojovka byla v prvním poločase dominantní, možná i lepším týmem. Dohromady se dostala k pěti zakončením, byť ani jedno nebylo přesné. Záložník Adam Kronus mohl potrestat chybné vyběhnutí gólmana Adama Zadražila. Ten zaváhal i při centru z rohového kopu.
Byl nejistý. Stejně tak působil celý soubor trenéra Davida Horejše. „Hráli jsme dopředu velmi pomalu, nebylo to dobré,“ poznamenal s tím, že se na výkonu projevily také vynucené zásahy do sestavu. Odpor Zbrojovky zlomil až útočník Mick van Buren, který zaznamenal dvě trefy v rozmezí pěti minut, třetí přidal až v závěru utkání.
První z gólů padl po rohovém kopu. „To byla chyba,“ zlobil se kouč domácího týmu Martin Svědík na tiskové konferenci. Filip Vedral nebyl pod tlakem, přesto zahrál balon za brankovou čáru. Na první pohled až příliš snadno. „Pak to bylo složité, protože Hradci se dávají složitě góly. Projevila se kvalita ve finální fázi, soupeř nás potrestal až do velmi krutého výsledku,“ zmínil kouč, který dostal za cíl dovést Brno do první ligy.
Ztráta tří klíčových hráčů
Hradec nakonec dokráčel za postupem, za druhou půli rozhodně zaslouženě. Přesto když trenér Horejš přišel na tiskovou konferenci, nezářil úplně nadšením. „Mrzí mě, že jsme přišli o tři klíčové hráče,“ zmínil hned v první odpovědi.
Nejhorší zprávou je ztráta kapitána Vladimíra Daridy, pro něhož skončilo utkání už v první půli. Hřiště opustil za doprovodu dvou lékařů, kteří ho podpírali v ramenou. Přitom mu na hlavě drželi ledový obklad.
Situace z dvaadvacáté minuty vypadala opravdu hrozivě. Pětatřicetiletý bývalý reprezentant odhlavičkoval kolem středového kruhu míč daleko od sebe a vzápětí do něj velmi důrazně vletěl Filip Blecha. Tribuny zděšením zahučely, hlavní rozhodčí Jan Všetečka udělil domácímu záložníkovi žlutou kartu.
„Za mě je to jasná červená,“ vypálil Van Buren. „Nebyl to souboj o balon, Vláďa ho hrál o dvě sekundy dřív. Nechtěl ho samozřejmě zranit, ale je to nebezpečná hra,“ doplnil nizozemský útočník.
Horejš se rozčiloval na sudí hned po incidentu, naštvaně pochodoval kolem postranní čáry. „Vím, že to Blecha nechtěl udělat, ale je za svůj pohyb zodpovědný. Srazil ho hlavou, byl to hrubý zákrok,“ líčil na tiskové konferenci.
Darida ještě v průběhu zápasu odcestoval sanitkou do nemocnice, kde podstoupil CT vyšetření s podezřením na silný otřes mozku. „Když jsem ho viděl o poločase v kabině, byl napíchnutý na kapačkách. Doufám, že bude brzy zase s námi,“ poznamenal kouč, který musel v utkání řešit ještě zranění dalšího ofenzivního hráče Adama Vlkanovy a stopera Filipa Čiháka. Ten se při střídání držel za zadní stehenní sval. „Křuplo mu tam,“ odhalil Horejš.
I přes nové zdravotní problémy klíčových hráčů prožívá s Hradcem Králové vydařené období. V ligové tabulce je na sedmém místě, v Brně přihodil sedmou výhru v řadě a v poháru se dostal mezi posledních osm týmů. „Zbrojovka ukázala kvalitu, trenér Svědík odvádí dobrou práci. Ten tým kráčí za postupem,“ podotkl Horejš. „Věděli jsme, že zápas nebude jednoduchý, ale dokázali jsme ho díky druhé půli vyhrát. Toho si ceníme a vše je podle našich představ,“ zakončil.
V reprezentační přestávce se bude zajímat především o stav zraněných hráčů včetně Daridy.