Trenér Hašek po záchraně Bohemians: Svět je zase normální

Máte to za sebou. Cítíte velkou úlevu?

„Když jsem přišel do Bohemky, zvládli jsme první zápas s Jihlavou. Myslel jsem si, že sezonu dohrajeme v klidu. Pak přišel velmi dobrý výkon v Mladé Boleslavi, kde jsme sahali po třech bodech, ale v 90. minutě jsme neproměnili penaltu. V tu chvíli začaly lapálie z hlediska zdravotního stavu, karet, pro vízum odjel Kabajev. Někteří tvrdili, že vše se rozhodne až při utkání s Karvinou. Nechtěl jsem si to vůbec připouštět. Ale nakonec to tak dopadlo, úspěch či neúspěch v sezoně se scvrkl do tohoto utkání. Měli bychom opravu ještě v Hradci, ale to by bylo úplné dno… Situace byla psychicky velice náročná. Celý týden jsme pracovali na tom, abychom si zachovali chladnou hlavu. Na mítinku den před utkáním jsme si přiznali, že máme obavu a strach. Ale že je to přirozená reakce a nemělo by nás to paralyzovat. Spíš by nám to mělo být pomocníkem, abychom podali zodpovědný výkon. To se také stalo.“

Byla klíčem k úspěchu neproměněná šance Tomáše Wágnera zkraje zápasu?

„Rozhodně. Kdyby šel soupeř do vedení, byla by to pro nás další prověrka mentálních schopností. Ale pak jsme dali dva góly, měli jsme šanci na 3:0. Jak šel čas, spíš jsme se k vítězství probránili. Ale kluci to zvládli a přišla velká radost.“

Co cítíte?

„Osvobození a úlevu. Spadl nám ze srdce velký balvan. Můžeme se připravovat na novou sezonu, která bude prvoligová. Čeká nás hodně práce. Díky Bohu můžeme začít už v pondělí. Budeme skládat kádr pro novou sezonu, což je radostná práce. Svět je zase v pořádku.“

Potěšila vás pěkná branka Martina Dostála z trestného kopu?

„Chcete to otevřeně?“

Jistě.

„Komentoval jsem to způsobem, proč to zahrává Dostál? A těsně potom míč zapadl do sítě. (směje se) Bylo to skvěle kopnuté. Byl jsem nadšený, že jsme šli do vedení 2:0. Chtěl bych také vyzdvihnout našeho kapitána Krcha. Měl prasklý meniskus, do zápasu šel, skvěle ho odehrál a teď může jít v týdnu na operaci.“

Sledoval jste průběžné výsledky z ostatních stadionů?

„Věděl jsem, že Sparta vede o poločase 2:0. Pak šla do náskoku 3:0. Když skončil náš zápas, myslel jsem, že jsme zachránění. Ale pak jsem dostal informaci, že je to 3:2. Říkal jsem si, že to snad není možný, aby Sparta ztratila vedení 3:0. Takže zase z hrušky na zem. O to větší radost jsem měl, když na onlajnech se změnil výsledek z červené barvy na černou. Spartě děkuji. Udělali jsme poslední krok. Náš je stadion, máme tréninkové centrum, jsou vyřešené konkursy, zachránili jsme se. Postupně se můžeme dostat do skupiny klubů, které neřeší záchranu každý rok.“

