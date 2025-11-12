Svědík posadil opory: Pro dobrou atmosféru v kabině. Sabou? Pracuje v Hradci...
Hodnotil konec v osmifinále MOL Cupu, když Zbrojovka prohrála ve středu večer na domácím stadionu s Hradcem Králové vysoko 0:3. Přesto trenér Martin Svědík zmínil: „Máme nějaký cíl, za kterým si jdeme.“ Myslel tím zejména postup do nejvyšší české soutěže.
Přiblížili jste se kvalitou prvoligovým týmům?
„Jsem rád, že jsem viděl kluky v porovnání s ligovým fotbalem. A nemyslím si, že šlo o velký výkonnostní rozdíl, spíš v detailech. Největší vidím ve finální fázi, v proměňování šancí. Mick van Buren (hradecký útočník dal hattrick) si s tím poradil velmi dobře.“
Udělal jste v sestavě změny, na lavici zůstali klíčoví hráči Vachoušek, Rymarenko, Hofmann nebo Čavoš. Nezvažoval jste, že půjdete proti Hradci Králové v nejsilnějším složení?
„Deklarovali jsme klukům, kteří nejsou tolik vytížení, že v poháru dostanou prostor. Děláme to pro dobrou atmosféru v kabině, byli s tím smíření i hráči, kteří normálně jsou v základu. Ostatním to přáli, aby se na hřiště dostali.“
Takže jste z toho nechtěl zkrátka cuknout.
„Tuhle dohodu držíme od začátku sezony, nechtěli jsme z ní ustupovat. To samé jsme udělali proti Teplicím (Zbrojovka v minulém kole vyhrála 2:1) a uspěli jsme. Spíš jsme se dívali při výběru sestavy na to, aby to kluci vydrželi a mohli jsme případně reagovat, protože někteří nebyli před tím dlouho na hřišti. Máme nějaký cíl, za kterým si jdeme. V poháru jsme chtěli co nejdál. Je to ale fotbal, nechtěli jsme to honit maximem, ale naopak mít vytížený celý kádr.“
A hráli náhradníci o to, aby zůstali v kádru i přes zimu?
„Určitě je to zpětná vazba. Stáli jsme proti soupeři, který má ohromnou formu, možná jednu z nejlepších v první lize. Hradec hrál v pohodě. Výsledkově to nevyšlo, ale herně jsme nepropadli. Kluci si sami zkusili, o čem to je.“
Už tušíte, kdo případně odejde z týmu?
„Vůbec ne. To se všechno bude teprve řešit. Neuslyšíte ode mě žádná jména směrem ven, ani dovnitř. Máme nějaké mustry a nějaká jména, která budeme řešit.“
Znovu byl znát příchod Tadeáše Vachouška do hry, byl aktivní, vytvořil šance. Budete o něj v zimě usilovat?
„Je to v řešení. Nic nového vám neřeknu, ani nemůžu, protože to nevím.“
Jste už v kontaktu s Jiřím Sabouem, sportovním ředitelem Hradce, který už dal výpověď a měl by zamířit do Zbrojovky?
„Ne, protože pracuje v Hradci. Jsem ve spojení s Martinem Jiránkem, Honzou Polákem a trenérským úsekem. Od zítřka budeme mít prostor na změnách v kádru pracovat.“
Jste spokojený s podzimní části sezony?
„Není to pro nás jednoduché, tlak na hráče je velký. A vážím si, jak k tomu kluci přistoupili. Měli jsme i slabší chvilky. Cením si víc zápasů, kde jsme měli problémy a nehráli úplně nejlíp. Byli jsme kritizovaní, že nás soupeř dostal pod tlak, ale druhá liga není jednoduchá, nejde projet jako nůž máslem.“
Přitom máte náskok pěti bodů.
„Kluci to výsledkově zvládli, pracovali dobře v defenzivní fázi. Jsme spokojení s počtem bodů, s obdrženými i vstřelenými góly. I když je potřeba respektovat sílu soupeřů, tak tam byly zápasy, které můžeme odehrát líp.“