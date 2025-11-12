Grande Louis! Buffon zazářil v českém dresu, slavil kvalifikační hattrick
Jeden. Dva. A tři! Královským střeleckým kouskem, tedy hattrickem, se blýskl útočník Louis Buffon. Nikoli však v italské Pise, jejímž je hráčem, ale v zápase české reprezentace! Syn legendárního brankáře Gianluigiho Buffona a modelky a herečky Aleny Šeredové významně pomohl národnímu týmu do 19 let na startu kvalifikace mistrovství Evropy. K třem trefám navrch přidal asistenci, český výběr porazil Ázerbájdžán 6:1.
Byla to událost, když se rozneslo, že díky Šeredové Louis nezkusí prorazit v italském dresu, ale v tom českém. V únoru dostal první pozvánku, tehdy do výběru do 18 let. Za něj odehrál tři zápasy a vstřelil gól. Posléze přešel do reprezentace do 19 let, v níž přidal čtyři zápasy. A v tom posledním a zároveň úvodním v kvalifikaci EURO proti Ázerbájdžánu, který skončil vítězstvím 6:1, se sedmnáctiletý talent pořádně rozparádil.
Na Maltě, kde se koná kvalifikační miniturnaj, to přitom zprvu vypadalo na trápení, po prvním poločase vedli Češi jen 1:0. Krátce po přestávce však skóroval právě Buffon a spustil gólovou lavinu, na níž se sám vezl. Nejprve upravil skóre na 3:0 a ve třetí minutě nastaveného času ho uzavřel. Mimochodem, jednou se prosadil i syn bývalého známého fotbalisty Petra Švancary Daniel, a to jedenáct minut po svém příchodu na hřiště.
Kvalifikace ME hráčů do 19 let 2026:
Česko - Ázerbájdžán 6:1 (1:0)
Branky: 54., 64. a 90.+3 Buffon, 45. Penxa, 83. Švancara, 88. Sosna - 70. Jafarov. ŽK: Penxa - Shakarkhanov, Gafarov. ČK: Jabrayilzade.
Česko: Šilhavý - Řeháček (82. Beran), Slončík, Míček, Kolísek - Naskos (61. T. Hellebrand), Frýdl - Kolářík (72. Švancara), Moudrý (72. Dvořáček), O. Penxa (61. Sosna) - Buffon. Trenér: Václav Jílek.