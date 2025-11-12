Zbrojovka - Hradec 0:3. Hosté překvapení v poháru nedopustili, hattrickem rozhodl Van Buren
Fotbalisté Hradce Králové v osmifinále domácího poháru zvítězili 3:0 na hřišti Zbrojovky Brno. Triumf sedmého celku první ligy nad lídrem druhé nejvyšší soutěže zařídil hattrickem nizozemský útočník Mick van Buren. „Votroky“ může mrzet hned trojice zraněných, Vladimíra Daridu kvůli podezření na silný otřes mozku dokonce odvážela sanitka.
Zbrojovka v minulém kole vyřadila Teplice, na dalšího prvoligového soupeře si ale nepřišla a utrpěla teprve druhou soutěžní porážku v sezoně. Van Buren rozhodl „slepenými“ góly v 68. a 73. minutě. Nejprve se mu kuriózně po rohovém kopu odrazil míč od kolena do sítě a následně zakončil brejk přehozením brankáře Sváčka. Podobně si potom poradil i v závěru, kdy domácí gólman nepřesvědčivě vyběhl mimo pokutové území.
Brňané prohráli po dvanácti soutěžních duelech, naopak Hradec Králové prodloužil sérii neporazitelnosti na sedm utkání. Kaňkou na postupu je pro „Votroky“ zranění tří důležitých hráčů základní sestavy. Už v prvním poločase museli vystřídat záložníci Vlkanova s Daridou, po změně stran odkulhal i stoper Čihák.
Východočeši ve čtvrtfinále doplnili Ostravu, Mladou Boleslav, Jablonec, Slavii, Plzeň a Karvinou. Osmifinálový program zakončí až 3. prosince souboj Artis Brno - Sparta.