Koubek věří Slavii. Sice znervózněla, ale Plzni škodí nostalgie, říká

Před dvěma lety dovedl Viktorii Plzeň k mistrovskému titulu, v minulosti působil rovněž ve Slavii. Nyní trenér Miroslav Koubek sleduje přetahovanou dvou těžkých vah o ligový primát z pozice asistenta reprezentace. A před dnešním vyvrcholením má jasno. „Sice to vypadá, jako když do cíle dobíhají dva vyčerpaní koně, ale Slavia to doma zvládne,“ říká v obsáhlém rozhovoru pro deník Sport.

Zažil, jaké to je, když někdo upadne do nemilosti generálního manažera Viktorie Plzeň Adolfa Šádka. Miroslav Koubek byl nekompromisně popraven poté, co v létě roku 2015 se svým týmem nezvládl odvetu 3. předkola Ligy mistrů proti Maccabi Tel Aviv. I proto kroutí hlavou nad odvoláním Romana Pivarníka ve chvíli, kdy Západočeši figurovali na prvním místě. V otevřeném rozhovoru rozebírá i možné příčiny herního poklesu Slavie v posledních týdnech.

Ligový ročník spěje do finiše. Jak si přetahování Slavie a Plzně o titul užíváte?

„Určitě je to zajímavé pro každého, nejen pro mě. Já navíc tím, že už nejsem několik kol vázaný v Bohemce, si to můžu o to víc vychutnat. Sám jsem zvědavý, jaké bude rozuzlení, jak ta hádanka vyjde. Takhle je to v pořádku. Kdyby ve hře byla tři mužstva, bylo by to ještě lepší.“

Oba aspiranti ovšem na jaře ztrácejí body častěji, než se všeobecně očekávalo. Překvapilo vás to?

„Nečekal jsem to. Myslel jsem, že marš těch dvou klubů, když se oddělily od Sparty, bude dominantnější. Vypadá to tak, že do cíle dobíhají dva vyčerpaní koně. V dané chvíli může být mezi slepými jednooký králem. Ta jejich představení nejsou dominantní.“

Čím si to vysvětlujete?

„Oba týmy v průběhu ligy ukázaly sílu, to je bezpochyby. Jinak by nebyly pod hranicí sedmdesát bodů. Bavíme se ale o ligovém finiši. Když vezmu Slavii, tak ta určitě znervózněla. To je pro mě vysvětlení. S výjimkou Josefa Hušbauera se s bojem o titul všichni hráči setkávají poprvé a to s vámi zamává. To jsou věci, které nejsou jednoduché, pokud je nemáte pod kůží. U Plzně mě to překvapuje. Zkušenosti má, ale nedokáže v posledních zápasech podávat konstantní výkon, který by ji k titulu dovedl. Třeba to vyjde, ale s těmito zádrhely. Plzeň má vynikající pasáže, když jí teče do bot. Její výkon ovšem není plně koncentrovaný celých devadesát minut. Kde je příčina, to nevím.“

Koho před posledním kolem favorizujete?

„Já myslím, že to dopadne pro Slavii, i když jsem špatný tipér. Důvod je jednoduchý. Slavia do toho cíle dobíhá křečovitě, ale je vidět, že má obrovskou vůli. Je tak silná, že se jí podaří Brno doma skolit. V utkání Plzně s Jihlavou nepochybuju, je to umocněné tím, že je Jihlava zachráněná. Tam rozdíl kvality a motivace bude velký. Jde o to, aby to Slavia zvládla v hlavách. Je to psychická záležitost. Záleží taky, co dokáže hrát Brno. S Plzní si vedlo velice dobře, vzdorovalo. Určitě má Slavia těžšího soupeře než Plzeň, ale můj odhad je, že to tam dotlačí, ale nebude to mít jednoduché.“

Slavia je křečovitá, ale má hráče, o které se může opřít



Zastavme se na chvíli u Slavie. Trenér Jaroslav Šilhavý po zápase v Mladé Boleslavi s ohledem na triumf Plzně v Brně mluvil o tom, že to v kabině nevypadá jako po vítězství. Co tomu říkáte?

„To mě překvapilo, tenhle výrok jsem zaznamenal. Nebyl to úplně dobrý signál, Slavia pospíchá. A nesmí pospíchat, musí být trpělivá. Ona pospíchá i herně, před pár koly začali říkat, že si všechno musí zjednodušit, že musí hrát tak, aby nedostala gól. Hlavně to slovo zjednodušení hry. To není správný moment. Připadá mi to tak, že už by to chtěla mít za sebou. Až moc pospíchá za titulem. Je třeba hrát pořád svojí hru, být nad věcí, zachovat chladnou hlavu a neopouštět svoje principy.“

Neodkryla Slavia až příliš nervozitu, která ji svírá?

„Všichni vidíme, že je nervózní. Ale to, že v Boleslavi byli zklamaní... Přece museli čekat, že Plzeň v Brně vyhraje. Samozřejmě, když padne gól v poslední minutě, je tam zklamání, rozčarování, ale byl to očekávaný výsledek. Plzeň konce umí, ukázala, že není poražená nikdy. V tu chvíli ovšem Slavia splnila svůj úkol, vyhrála těžký zápas v Boleslavi, musí být nadšená. Holt se oslava odloží na příští týden, takhle to asi má být, musí si to uhrát do poslední chvíle. O to je pak ten úspěch, když se podaří, ještě cennější. Ty reakce zkrátka nebyly dobré. Teď Slavia stojí před posledním krokem a je na ní, aby ho udělala. Já jí věřím.“

Může tlak Slavii proti Brnu semlít?

„Sice je křečovitá, ale má jednu výhodu. I pod tímhle tlakem, kdy to trochu drhne, disponuje silovou typologií hráčů, o kterou se může opřít. Ať už je to vzdušná síla, standardní situace. I když to herně skřípe, tak má Slavia k dispozici tenhle bonus. Problém je, že si ho v určité fázi jara vzala jako hlavní zbraň. Tam to podle mě začalo drhnout, že pod vlivem psychického tlaku, na který nejsou úplně zvyklí, zmizela kombinační a kreativní hra, jakou Slavia předváděla třeba v Příbrami.“

Jak těžké je pro trenéra působit na hráče, kteří už se viděli s titulem a šampaňským?

„Oni vyhráli, to jim maximálně pomohlo, to chtěli a dokázali. Prvek zklamání je druhý den určitě přešel, to hození za hlavu je strašně jednoduché. Člověk se vyspí a musí jít do boje na poslední zápas. Slavia nesmí pospíchat, musí si to do poslední chvíle vybojovat. Pokud se jí to podaří, asi to bude s ohledem na sérii bez porážky po příchodu Jardy Šilhavého zasloužené.“

Jak velkým faktorem může být, že se bude hrát na Strahově, nikoli v Edenu?

„Těžko říct, je to specifický stadion. Dneska už jich moc s atletickou drahou není. Jen v Brně je takový rozlehlejší prostor. Ale hráči se tam budou připravovat celý týden, prostorová adaptace proběhne, je to dostačující. Neměl by to být zásadní problém, pořád je to v Praze a s dvanácti tisíci fanoušky v zádech.“

Překvapilo vás, jak si i přes značný příliv hráčů sestava Slavie rychle sedla?

„Chtěl bych být objektivní k Dušanu Uhrinovi, loni se Slavií skončil pátý. Už on zaznamenal tabulkový progres. Z toho je patrné, že to je proces, který se v nějakém bodě z pohledu požadavků majitelů zadrhl a přišel Jarda Šilhavý. To je výborný, zkušený trenér, kterého já velmi uznávám. Dokazuje svou kvalitu, není jednoduché, když jsou tam takové turbulence ohledně příchodu nových hráčů. Herně by to mohlo být lepší, na začátku jara tam byly zajímavé zápasy. Co se prezentuje v poslední době, není úplně ono.“

Plzni škodí nostalgie, odchod Pivarníka nebyl systémový



Pojďme k Plzni, která v posledních dvou sezonách byla na jaře vždy naprosto dominantní. Proč tomu je nyní jinak?

„To je velmi těžká otázka. Chci zdůraznit, že Plzeň pořád drží v české lize vysokou úroveň, evropská scéna je něco jiného, tam měla v posledních letech lepší výsledky Sparta. Pokud Plzeň porazí Jihlavu, bude mít 67 bodů, s tím se dřív vyhrávala liga. Až v poslední době je potřeba udělat k sedmdesáti bodům. Bodově a výsledkově to stále jde, každý ale samozřejmě vidí, že hra už není taková, jako bývala.“

Změnila se k horšímu?

„Bavme se hlavně o jejím způsobu. Plzni možná škodí, že se nostalgicky upíná k tomu, co bylo před pěti lety. Pavlu Vrbovi se u mladších a velmi dobrých hráčů, kteří byli hladoví, podařilo vytvořit způsob hry, který byl obrovsky atraktivní. Bylo to hodně způsobeno Pavlem Horváthem, který dokázal geniálně řídit hru. Byl to rychlý přechod od útoku a náběhový fotbal, ti hráči měli ambice, touhu se prosadit a dostat do ciziny. Plzeňská hra byla postavená na enormně ofenzivním pojetí obranné čtyřky. To všechno zmizelo. Není tam Pavel Horváth, Petržela je o šest let starší, Bakoš taky, Pilař byl zraněný. Ďuriš je pryč. Viktoria je dneska lepší v defenzivě, ale i po příchodu nových hráčů se chce držet stále stejné šablony. Možná by to chtělo se zamyslet, jestli je tento způsob hry ještě správný. Nemáme tu jinou hráčskou typologii? Neskřípe to? Dneska není ve hře Plzně ani dominantní držení míče, je tam spousta nepřesných přihrávek. Ve hře se začalo objevovat mnohem víc nakopávaných míčů do útočníků, to podle mě není správně.“

Na začátku dubna Viktoria odvolala z prvního místa Romana Pivarníka. Byla to chyba?

„Bavíme se v situaci, kdy Plzeň může být dneska mistrem, pak by to nebylo nic, co by mužstvu významně uškodilo. Na druhou stranu jako kolega a trenér s tím nemůžu souhlasit. Já jsem taky svůj odchod nepovažoval za systémový. I když se vám pořad daří, taky přijde týden, kdy to nejde. Mně se představitelé Plzně v minulých měsících omluvili a bylo mi řečeno, že nebýt posledních deseti minut proti Maccabi Tel Aviv, tak jsem tam možná dodnes. To přece není systémové, takhle nejde přemýšlet. Tohle není správně. Je to trochu hektické a možná to poznamenává výkony, že nejsou takhle konstantní, když se pořád něco mění.“

Jak jste se vy osobně vyrovnával s tlakem před dvěma lety, kdy jste s Plzní mířil za titulem?

„Já jsem ten tlak poznal už v Baníku, tam to ale bylo takové, že se dařilo a bylo to v jiné poloze. Nebylo to nastavené tak, že to musí vyjít. V Plzni to vyjít muselo, byl to úplně jiný tlak. Ve Viktorii jsem si hodně přál, abychom to zvládli, očekávalo se to. Já jsem byl určitě hodně nervózní, ale nesmíte to dát najevo, hráči to nesmí poznat.“

A jak se projevovali v závěrečných duelech, kdy šlo do tuhého, oni?

„Pokud je o kabinu, nikdo není superman, nikdo. Ale kluci v Plzni mají velké sebevědomí, obrovské. Tam jsem cítil, že to zvládnou na základně toho, jak se chovají, jak se dokážou zkoncentrovat. Ať si každý říká, co chce, já jsem tu kabinu poznal. Všichni si tam plní povinnosti. Není to tak, že by tam panoval nějaký chaos. Jsou tam kluci, kteří mají nesmírné sebevědomí, jsou tam osobnosti i hráči se smyslem pro humor. Jsou to takové hračičky, ale když přijde na věc, tak jedou. Stačí zavrčet a oni se na špičky postaví, jsou to normální fotbalisti. Oni jsou navíc ve městě velké ikony, Plzeň není tak velká. To jim dodává sebevědomí, jsou tam milovaní a uznávaní. To jim vytváří ten pocit dominantnosti a sebedůvěry. Ale musí to být opřené o práci. A to platilo. Oni nejsou hloupí, umí si dobře načasovat, že když si dají pivko, tak zkraje týdne. Umí v tom chodit. Pozoroval jsem, že naopak v důležitých zápasech měli ještě vyšší koncentraci. Když šli na Spartu, kde jsme si titul prakticky zajistili, viděl jsem, jak jsou připravení, odhodlaní. Vůbec si nepřipouštěli, že by to nezvládli.“