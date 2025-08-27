Riga - Sparta 1:0. Letenští ubránili svůj náskok z Prahy a postupují do Konferenční ligy
PŘÍMO Z RIGY | První sezonní úkol je splněn - i když s odřenýma ušima. Sparta má jistotu šesti zápasů v evropském poháru, postoupila do hlavní fáze Konferenční ligy. Ve střetu s Riga FC ji zachránil první zápas, v Lotyšsku byla zabrzděná, tým opakovaně zachránil Peter Vindahl. Díky němu padla jen 0:1, doma zvítězila 2:0.
Dvojka Angelo Preciado, Emmanuel Uchenna zaváhala a domácí borec postupoval směrem k Peteru Vindahlovi. Pálil z vápna, bránu netrefil. Kdyby ano, favorit z Letné by zažil těžké chvíle.
Vyrovnání bylo v poslední minutě duelu v Lotyšsku blízko, tudíž i prodloužení odvety play off Konferenční ligy.
Nakonec Riga sice Spartu udolala 1:0, potvrdilo se však, jak prorocká slova pověděl po prvním souboji trenér Brian Priske: „Gól Albiona Rrahmaniho může být hodně důležitý.“
Kosovan se v Praze trefil fantasticky v 90. minutě, nakonec šlo o postupový zásah. Letenští budou v Evropě celý podzim, týká se jich ligová fáze Konferenční ligy. Střet v Rize, velmi poutavé lotyšské metropoli, však byl složitý, ne že ne.
„Nehráli jsme dobrý fotbal, ale bylo důležité postoupit. Budeme hrát Konferenční ligu, je to naše velké vítězství, náš velký den. Měli jsme složité cestování, hráli jsme venku, Riga je dobrý tým. Já slavit nebudu, doufám, že hráči ano,“ vykládal velmi trefně trenér Brian Priske.
První otázku z mnoha nastolilo složení základní sestavy. Priske poprvé vytáhl nové jméno, do středu pole se postavil Sivert Mannsverk, host z Ajaxu Amsterdam. Nezačal špatně, ale energie a odvaha mu vydržely tak deset minut, pak zapadl.
Bylo vidět, že také kvůli jeho přítomnosti není v TOP formě ani Kaan Kairinen. V centrální dvojici se přesunul zprava doleva, navíc byl posunutý směrem k ofenzivní trojici. Neměl tedy takový vliv na kombinaci, protože je kovaný v pozici šestky a rozehrávače. Mannsverk však přišel jako klasický „defender“, uvidí se, jak bude jejich kooperace vypadat v budoucnu.
Po hodině vystřídal Nora Santiago Eneme, jenž profilově - aspoň na první pohled - sedí šéfovi Kairinenovi více. Také hrál ihned více s míčem, zvládl průnikové přihrávky, byl aktivnější.
Druhou neznámou byl výkon obranné trojice. Do středu byl vybrán Patrik Vydra, jenž v posledních utkáních doplňuje při zraněních obrannou formaci. Napravo byl klasicky železný muž Emmanuel Uchenna, vlevo po zranění vracející se Jaroslav Zelený. Pánové nezmatkovali, přesto se domácí dostali k šancím.
Sparta totiž nehrála dobře, domácí se zvedli po půlhodině k zajímavému výkonu, jak ostatně slíbil ještě v Praze jejich trenér Adran Guľa. „Pokusíme se o zázrak,“ vyhrožoval.
Stalo se, lotyšský celek postupně ovládl hru, jeho převaha se začala zvýrazňovat ve 37. minutě. Matěj Ryneš nechytil náběh po pravé straně, po zpětné přihrávce domácí pálili, ale míč mířící do brány vyrazil Uchenna.
Sparta do té doby vystřelila jen jednou, v 15. minutě kapitán Lukáš Haraslín. To domácí byli v tempu, Vindahl ještě do poločasu lapil pokus po zemi po úniku i velmi dobře zahraný přímý kop. Po změně stran zastavil míč letící k přední tyči, ale v 68. minutě už nestačil. Brazilec Iago Siqueira to zkusil z nějakých dvaadvaceti metrů, pomohla mu teč, Vindahl nemohl zasáhnout.
To byl problém!
„Nejsem spokojený s výkonem, hlavně ve druhém poločase,“ uznal Priske.
Velmi slušně zaplněná aréna připomínající spojení stadionů v Hradci Králové, Mladé Boleslavi (za jednou z branek schází tribuna, prostor je zaplněný reklamními plachtami) a Střešovicích (za druhou bránou je dům se zázemím, v tomto případě hala s umělou trávou a kabiny) se rozjela. Domácí dokonce chvílemi překřičeli i na 250 fans Sparty, což se jim jinak v průběhu nedařilo.
Rudí příznivci se však postupně opět zvedli, stejně jako mužstvo. Ne, že by bylo nebezpečné, ale srovnalo hru, pomohli střídající Eneme, Albion Rrahmani (i když nedal obří možnost) či John Mercado. Riga už se nedostala k příležitostem.
Proto jde Sparta dál - i když to drhlo. „Bylo to vydřené, chlapci bojovali. Ale postoupili jsme, za měsíce budeme v základní skupině silnější,“ vzkázal kouč.
Šest soupeřů, s nimiž se jeho tým potká, bude známých po pátečním losu.