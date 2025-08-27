Předplatné

Pelta prodává Jablonec. Potvrzuju, je to otázka dnů, říká. Nový majitel zatím v mlze

Ondřej Škvor
Miroslav Pelta, majoritní vlastník fotbalového Jablonce, dokončuje jednání o prodeji svého balíku akcií na nového majitele. Děje se tak ve chvíli, kdy se rychle blíží termín jeho nástupu výkonu trestu ve výši pěti a půl let za nezákonné nakládání se sportovními dotacemi. Jméno budoucího nového majitele zatím zůstává nejasné.

Pelta rovná se fotbal v Jablonci přes třicet let. Platilo to i v době, kdy byl zaměstnancem Sparty. Jenže teď se blíží mnohem zásadnější překážka. V květnu mu po sedmi letech procesů Vrchní soud potvrdil trest odnětí svobody na pět a půl roku nepodmíněně za zmanipulování dotací do sportovního prostředí.

Vrchní soud v minulých dnech už doručil písemné vyhotovení rozsudku městskému soudu. Na něm nyní je, aby Peltu zpravil, kdy a kam se má dostavit. Může to být za měsíc, může to však být každým dnem.

Proto jablonecký šéf situaci řeší. Věc je v konečné fázi jednání, v příštích dnech by mělo dojít k prodeji. Informace Sportu na přímý dotaz Pelta potvrdil. „Je to tak, můžu potvrdit. V Jablonci probíhá proces prodeje mého majoritního podílu akcií novému akcionáři,“ prohlásil.

Odmítl však říci, o kterou osobu či společnost se jedná. „Je to ale závěrečná fáze, otázka dnů,“ doplnil.

