Hašek oživl v Lotyšsku, hraje s bráchou. Patří k nejlepším, říká sportovní ředitel
Necelé dva měsíce na nové adrese naznačily, že Martin Hašek pozastavil kariérní útlum. Fotbalový záložník se nastartoval v lotyšském městě Jelgava, které se nachází necelých pětačtyřicet kilometrů od Rigy. „Přišel do prostředí, které ho chápe,“ řekl Miloslav Brožek, sportovní ředitel klubu, v rozhovoru pro Ligu naruby. Zatím jde o vydařený tah. Martin Hašek přišel do FS Jelgava, aktuálně šestého týmu lotyšské ligy, na začátku letošního července. Okamžitě se dostal do základní sestavy a dosud posbíral sedm soutěžních startů.
Přitom devětadvacetiletý hráč byl před tím půl roku bez angažmá. „Čekalo se, že nebude ve formě, ale okamžitě do toho zapadl. Je schopný hrát v základní sestavě na vysoké úrovni,“ líčil Brožek, bývalý skaut Slavie nebo trenér Táborska, Opavy či béčka Olomouce. „A dodneška nebyl zraněný. Stará se o sebe a hraje každý zápas. Patřím k nejlepším hráčům v týmu,“ pokračoval.
Syn současného sportovního ředitele pražské Dukly byl v minulosti považovaný za velký talent. Nastupoval v mládežnických reprezentacích a v nejvyšší české soutěži debutoval ve dvaceti letech. Zatím nejúspěšnější období v kariéře zažil v sezoně 2019/20, kdy zaznamenal v dresu Sparty pět gólů a čtyři asistence a pomohl k triumfu v českém poháru.
Jenže pak přišel zádrhel, který mu zkomplikoval nadcházející kroky. V létě 2020 se ve zlém rozešel s letenským klubem. „Martinův příběh tehdy skončil bohužel neslavně,“ poznamenal Brožek. „Byla to velká chyba, za kterou už zaplatil. Nerad bych se k tomu vracel, protože jde o jeho věc. A zadruhé jsem ho bral do týmu jako hráče, který má velkou kvalitu a může nám pomoct,“ odůvodnil sportovní ředitel klubu Haškův příchod.
Pomohlo, že je strýc proti Rusku
Přesto moc dobře věděl, že angažování šikovného fotbalisty s kontroverzní minulostí, spustí vlnu ohlasů. Tedy aspoň v Česku. „V Lotyšsku to bylo ale úplně jiné,“ prohodil Brožek. „Vzbudilo to pozitivní ohlas, protože Dominika Haška, jeho strejdu a bývalého hokejového brankáře, si tady váží i vzhledem k tomu, že se vymezuje proti Rusku,“ vysvětlil.
Přesto největší přínos Martina Haška je na hřišti. Má herní praxi, vliv na týmový výkon a zatím jedinou asistenci. „Přišel do prostředí, které ho chápe. A navíc má dneska rodinu, uklidnil se a moc dobře ví, co chce. Je ve věku, kdy by měl ještě zapracovat na kariérních cílech, a ne se fotbalem jenom živit,“ zmínil Brožek, který ho vedl dřív ve Vlašimi. „Martin dokazuje velkou míru profesionalismu a motivaci, aby něco dokázal.“
V sestavě nastupuje na pozici defenzivního záložníka, a to v blízkosti bratra Filipa. Osmadvacetiletý hráč nastupuje jako levé křídlo ve formaci 4-2-3-1. „Je vidět, že brácha hledá bráchu,“ usmál se Brožek. „Není to ale přehnané. Filip má skvělý timing, je náběhový. Martin zase v pozici středního záložníka organizuje hru,“ doplnil.
Oba Haškové se potkali už v minulosti v kádru Bohemians, tentokrát prožívají dobrodružství na severu Evropy ve městě, které má přes šedesát tisíc obyvatel. S nimi tam je dalších pět českých hráčů: Adam Dvořák, Andrij Juzvak, David Holoubek, Ondřej Ullman a Marek Polášek.
„Mají pořád spojenou pupeční šňůru, neustále spolu komunikují. Je mezi nimi velká interakce a přijde mi, že Martin dělá Filipovi tak trochu mentora a trenéra,“ popsal Brožek chemii mezi oběma bratry. A z ní může Jelgava nejméně v této sezoně těžit.
