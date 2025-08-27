Změny hodnot hráčů v iSport Fantasy před 7. kolem: levnější Tanko, zdražila trojice z Jablonce
Středa je dnem, kdy probíhá aktualizace cen fotbalistů v iSport Fantasy. Dnes tomu není jinak. Výjimka může nastat v případě vloženého zápasu. Před sedmým kolem Chance ligy se změny cen dotkly patnácti hráčů. Deset z nich zdražilo, pět naopak zlevnilo. O které hráče se jedná?
Marián Pišoja (O, Zlín)
Filip Novák (O, Jablonec)
Abdullahi Tanko (Ú, Pardubice)
Tanko a červená karta proti Slavii. Tento případ nastal už potřetí v Tankově kariéře. V Pardubicích navíc nemá ani jisté místo v základní sestavě. Je logické, že jeho cena šla dolů. V týmu Tanka má pouze 0,6 % Trenérů.
Emmanuel Uchenna (O, Sparta Praha)
Stanislav Dostál (B, Zlín)
Vladimír Darida (Z, Hradec Králové)
Lamin Jawo (Ú, Jablonec)
Dominik Plechatý (O, Slovan Liberec)
Alexis Alégué (Z, Jablonec)
Matěj Polidar (O, Jablonec)
Filip Vecheta (Ú, Karviná)
Igoh Ogbu (O, Slavia Praha)
Po zranění se vrátil do zápasového režimu v předminulém kole proti Jablonci. V šestém kole proti Pardubicím už se objevil i v základní sestavě, body ovšem nedoručil. Od obránce s tak vysokou cenovkou očekáváte více. Ogbua v týmu vlastní 4,5 % Trenérů.