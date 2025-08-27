Předplatné

Změny hodnot hráčů v iSport Fantasy před 7. kolem: levnější Tanko, zdražila trojice z Jablonce

Pomoci s těžkým rozhodováním mohou změny hodnot vybraných fotbalistů
Adam Papoušek
iSport Fantasy
Středa je dnem, kdy probíhá aktualizace cen fotbalistů v iSport Fantasy. Dnes tomu není jinak. Výjimka může nastat v případě vloženého zápasu. Před sedmým kolem Chance ligy se změny cen dotkly patnácti hráčů. Deset z nich zdražilo, pět naopak zlevnilo. O které hráče se jedná?

Marián Pišoja (O, Zlín)

Nováček z jihu Moravy pokračuje v excelentním startu a momentálně drží třetí příčku. Podíl na tom má i Marián Pišoja, který od začátku sezony disponoval nejnižší možnou cenu, a sice 4 miliony. O víkendu zapsal dalších šest bodů. Nyní Pišoju vlastní 1,8 % Trenérů.

Filip Novák (O, Jablonec)

Předpovědi se potvrdily. Když si Novák vybojoval místo v základní sestavě Jablonce, očekávalo se, že jeho cena bude týden co týden stoupat. Dnes se jeho cena v aktuálním ročníku změnila už potřetí. A zřejmě ne naposledy. Momentálně se Novák těší 23,3% popularitě.

Abdullahi Tanko (Ú, Pardubice)

Tanko a červená karta proti Slavii. Tento případ nastal už potřetí v Tankově kariéře. V Pardubicích navíc nemá ani jisté místo v základní sestavě. Je logické, že jeho cena šla dolů. V týmu Tanka má pouze 0,6 % Trenérů.

Emmanuel Uchenna (O, Sparta Praha)

Byť má Uchenna na další utkání proti Zlínu stopu za čtyři žluté karty, Trenéři s nákupy sparťanského beka nešetří. V tomto týdnu si ho pořídilo už přes 400 Trenérů. Díky tomu ve vlastnictví přeskočil Douděru a je nyní třetím nejpopulárnějším bekem v iSport Fantasy (25 %).

Stanislav Dostál (B, Zlín)

Kdo očekával, že Stanislav Dostál bude po sedmi kolech třetím nejproduktivnějším brankářem iSport Fantasy, nechť zvedne ruku. Ano, pouze Staněk ze Slavie a Hanuš z Jablonce posbírali doposud více bodů. Dostála vlastní 5,5 % manažerů.

Vladimír Darida (Z, Hradec Králové)

Hráč se zkušenostmi ze zahraničí od začátku sezony podává výborné výkony a v aktuálním ročníku zapsal už 27 bodů. O víkendu proti Olomouci jich posbíral osm, když gólem rozhodl o těsné výhře 1:0. Darida se těší 8,8% popularitě.

Lamin Jawo (Ú, Jablonec)

Dobrý start do sezony zažívá nejen Zlín, ale také Jablonec. A podíl na tom má i útočník Lamin Jawo. Proti Teplicím o víkendu vstřelil jedinou branku utkání a vešel se do ideální jedenáctky kola. Momentálně Jawa vlastní 6,8 % Trenérů.

Dominik Plechatý (O, Slovan Liberec)

Liberec pokračuje v nevýrazných výkonech, což tentokrát odnesl obránce Dominik Plechatý. Sezonu zahajoval s cenovkou 7,3 milionu, ovšem doposud doručil pouhých 5 bodů. Plechatému důvěřuje 3 % Trenérů.

Alexis Alégué (Z, Jablonec)

Redaktor deníku Sport Bartoloměj Černík v předminulém týdnu doporučil koupi Alexise Aléguého. Kdo tak učinil, nelituje. Alégué v posledních dvou kolech doručil 13 bodů a celkem je už na sedmadvaceti. Aléguého vlastní 8,1 % Trenérů.

Matěj Polidar (O, Jablonec)

Zatímco minulý ročník měl místo v základní sestavě Jablonce, v aktuální sezoně to neplatí. Polidar se na hřiště dostává pouze z lavičky. Doposud nasbíral pouhé dva body a není tedy překvapením, že jeho hodnota opět klesla. V týmu Polidara má 0,5 % Trenérů.

Filip Vecheta (Ú, Karviná)

Jeden z nejlepších střelců Chance ligy v minulém ročníku přišel o místo v základní sestavě. Jeho místo převzal Gning. I proto Filip Vecheta v dosavadní sezoně doposud nasbíral pouze 6 bodů. V týmu Vechetu drží 4,1 % Trenérů.

Igoh Ogbu (O, Slavia Praha)

Po zranění se vrátil do zápasového režimu v předminulém kole proti Jablonci. V šestém kole proti Pardubicím už se objevil i v základní sestavě, body ovšem nedoručil. Od obránce s tak vysokou cenovkou očekáváte více. Ogbua v týmu vlastní 4,5 % Trenérů.

Matěj Vydra (Ú, Viktoria Plzeň)

Produktivnějšího útočníka v iSport Fantasy momentálně nenajdete. Matěj Vydra o víkendu proti Karviné doručil výborných sedm bodů a celkem jich nasbíral už sedmatřicet. Nyní se Vydra těší už 61,8% popularitě.

Jan Bořil (O, Slavia Praha)

Bořilovi poslední dva zápasy v Edenu náramně vyšly. Nejprve proti Teplicím zapsal 13 bodů, nyní proti Pardubicím jen o bod méně. Se 40 body je druhým nejproduktivnějším hráčem aktuální sezony iSport Fantasy. Bořila vlastní 10 % Trenérů.

Vasil Kušej (Z, Slavia Praha)

Záložník Slavie opět doručil. Díky gólu v samotném závěru utkání proti Pardubicím zapsal dalších osm bodů. Nejdražší, neproduktivnější a nejpopulárnější hráč iSport Fantasy. Aktuálně Kušeje vlastní už 75,1 % Trenérů!

