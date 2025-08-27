Rakouský klenot jako náhrada za Višinského. Kováč: Mahmič je nadstandardní, chyběly emoce
Mládežnický reprezentant Rakouska Ermin Mahmič byl dosud pro fanoušky Liberce malou enigmou. Na hřiště se pořádně dostal až v minulém kole proti Zlínu (0:1) a hned zaujal. Nyní si už připsal za Slovan plnohodnotný start v poháru a na hřišti Brandýsa nad Labem (6:0) zaujal krásným gólem do šibenice a asistencí z rohu. Radoslavu Kováčovi se tak s navrátilcem Filipem Špatenkou opět rozšiřují možnosti. „Oba umí pracovat s meziprostorem,“ řekl kouč Slovanu po utkání.
Útulný areál Brandýsa nad Labem připravil pro 1885 diváků příjemnou atmosféru a šest branek. Bohužel pro majoritní část diváků, všechny do sítě domácích. Radoslav Kováč přesto nebyl velkou část utkání spokojen. „Necouvej!“ prokřičel první poločas a pak se s očima v sloup otáčel na své asistenty po šancích, co jeho svěřenci neproměnili. „Takové zápasy bývají ošemetné, jsem rád za rychlý gól. Nikdo se nezranil, bylo to s nulou, snad to pomůže se sebevědomím,“ začal své hodnocení.
Kolikrát během přípravy na utkání v Brandýse zaznělo slovo Hlučín? Před rokem jste v MOL Cupu jako favoriti na hřišti menšího celku vybouchli…
(usměje se) „I po těch posledních dvou výsledcích nebylo vůbec možné, abychom něco podcenili. Cítil jsem od kluků odhodlání, ale to jsem cítil i po Zlínu. Hráli jsme tam dobře a zasloužili si bodovat. I dnes jsme zahodili tři tutové šance a to mi hrozně vadí, protože si uděláte zlozvyk a budou vám ty automatismy chybět.“
Hodně mě zajímá Ermin Mahmič. Dlouho jste mluvil o tom, že potřebuje čas na adaptaci, tak jak je na tom teď?
„Ukázal nesporné kvality. Stále trochu vypadává do defenzivy, ale je to nadstandardní hráč. S kondičním trenérem pracovali na aspektu, který úplně nechci prozrazovat, ale dnes vydržel v intenzitě celou dobu. Pokud bude takto pokračovat, brzy ho uvidíme více na trávnících i v lize.“
Na hřišti působí ledově klidně. Pořád ten samý výraz, ať se zadaří, nezadaří… Je opravdu takový?
„Je takový. A právě i tu řeč těla je někdy potřeba upravit, říkal jsem mu, ať se věnuje věcem, na kterých pracujeme. Potřebovali jsme víc emocí, ale on je zkrátka takový typ. Nejde ho to vyloženě naučit. Ale vidíte, jak kope standardky, výborný hráč.“
Je to vyloženě desítka, nebo ho vidíte i na křídle?
„Desítka, určitě. Potřebuje balon v meziprostorech. Zahraje vlevo a vpravo, ale na desítce se bude nejvíc rozvíjet.“
Vždy si pochvalujete typologii hráčů, kteří jsou rychlí a vysocí. Mahmič je spíše drobnější, je to pro českou ligu problém?
„Ne, ve hře potřebujete rozběhové hráče, ale potřebujete i nějaký balanc. A on výborně cítí meziprostor, což je pro nás důležité, když odešel Denis Višinský. Ten v tom byl neuvěřitelný. Potřebujeme mít meziprostory vyplněné, aby to všechno sedělo. Dobře to umí i Špatenka nebo Ghali, ale další hráči jsou vyloženě tahoví.“
Pojďme k zápasu. Zdálo se mi, že i přes hladkou výhru 6:0 jste většinu zápasu spokojený nebyl a neustále diskutoval se svými asistenty. Jste v tomto ohledu perfekcionista?
„Úplně. Mně vadily ty neproměněné šance. Na lavičce jsem slyšel smích, ale říkal jsem „Hoši, to není k smíchu.“ Kluci se 95 minut musí soustředit na všechny detaily, tlačíme to do nich.“
Co se vám nelíbilo v první půli?
„Dvacet minut jsem viděl, že jako obrana hrozně couveme a pak se nedá presovat. Vždy to začíná u agresivní zadní linie. Pak se to zvedlo a dohráli jsme to dobře.“
Jak máte rád tyto zápasy na hřišti malých týmů, pro které je to fotbalový svátek? Je to příjemné, nebo si naopak vyslechnete z blízkých tribun víc nadávek?
(směje se) „Vyslechl jsem si toho samozřejmě dost, ale to k tomu patří. Ale jsem opravdu šťastný, že tu bylo velké hřiště, jinak by to bylo složitější. Bylo to široké, mohli jsme to protáčet. Skvěle nachystané hřiště, děkuji Brandýsu za skvělou přípravu.“
Vrátil se Filip Špatenka a hned dal gól a vyhrál penaltu. Jak důležité je ho mít zpátky v týmu?
„Čekali jsme na něj dlouho, měl problém s předním kvadricepsem a několikrát se mu to vrátilo. Jsme u něj strašně opatrní, chceme, aby už neustále držel. Je to hráč, který má nadstandardní kvalitu, sám jste to viděl. Potřebujeme kluky držet zdravé, Krollis má vlastní program.“
Když koukáte na současný tým, máte pocit, že je na přestupovém poli hotovo?
(usmívá se) „Kdyby přišel hráč, co nám ihned pomůže, tak by to pro nás bylo dobře. Ale je pravda, že kádr je dobrý, ale když budou všichni hráči zdraví. Máme mladší tým, a když vám vypadne Masopust a Krollis, špatně se to nahrazuje. Přišli talentovaní kluci, ale jsou to ročníky 2005. Ti výkyvy mají.“