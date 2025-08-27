Potkal jsem Peltu, veselý lidi by se neměli zavírat, lituju ho. Chorý do reprezentace
KOMENTÁŘ LADISLAVA VÍZKA | Tradiční, a doufám, že stále velmi oblíbené Přesné trefy, tentokrát píšu přímo ze stadionu Admiry. Osobně jsem se přišel podívat na pohárový zápas s Jabloncem. Teď je poločas, a musím říct, že na hosty jsem byl hodně zvědavej. V lize ještě neprohráli a já vím proč: protože vážně hrajou dobře. Berte to s nadsázkou, ale ono to tak opravdu je. Mají za sebou kompletní svatou trojku. V prvních pěti kolech narazili na všechny silné týmy – Spartu, Slavii i Plzeň. A s nikým neprohráli. Nadšeně tleskám.
Před vstupní bránou jsem potkal Miroslava Peltu. Já ho nepoznal, malinko zhubnul, prostě vypadal jinak. A on najedno houkl: Ahoj, Láďo! Byl v dobrý náladě, působil sympaticky. V minulosti jsme společně sedávali v Černolicích, občas prohnali kuličku. Chtěl jsem se Míry zeptat, jestli už ví, kdy má nástup do vězení, ale slušnost mi to nedovolila. Lituju ho. Proboha živýho, veselí lidi by se neměli zavírat. Já vím, že je namočenej v dotační kauze, paragrafy jsou paragrafy, ale lidi dovedou udělat daleko horší věci, a stejně do basy nejdou.
Radši zpátky k fotbalu. Vsadil jsem si, že Jablonec vstřelí čtyři branky. O půlce byl na dvou, ale nedopadlo to. Podle mě se stoprocentně vměstnají do pohárové pětky. Kozel je výborný trenér, postavil skvělej tým, který ví, co má na hřišti dělat. Chramosta dává góly, to je krásnej příběh. Jablonec valí, přitom je to tým, o kterém všichni po soudním verdiktu pochybovali. Mělo dojít k revoluci, jenže Pelta je kujón. Ukočíroval to, a jede dál. Přiznám, že Jablonci začínám hodně fandit.
Sice asi ztratí na pár let šéfa, ale fotbal se hraje za lajnama na zeleným, nikoli v kancelářích. Takže Míro, přeju ti, ať složitý období zvládneš a Kozlíčku, ty kluku jeden, v Ostravě jsem tě hodně kritizoval, teď naopak hodně chválím. Buďte pořád dobří!