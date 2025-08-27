Ze záložníka výborný stoper. Roste Sylla pro Slavii? Má obrovský potenciál, říká kouč Sigmy
Ofenzivní choutky hvězd Malmö FF bude ve čtvrteční odvetě play off Evropské ligy zastavovat stoper, jehož Sigma brala z druholigového Vyškova jako defenzivní šestku. Guinejec Abdoulaye Sylla (26) se po startu sezony posunul dozadu a je tam rád. „Je to moje hlavní pozice,“ říká bývalý hráč FC Nantes, jenž má na svém kontě pět startů ve francouzské Ligue 1.
Otočit skóre 0:3 ze Švédska označil olomoucký kouč Tomáš Janotka za malý zázrak. Pokusí se o něj také Abdoulaye Sylla, jehož po zranění Tomáše Huka stáhl do defenzivní linie. A nelituje. „Společně jsme dospěli k tomu, že tam bude nejplatnější. Abdu navázal na vydařenou přípravu a využil příležitost,“ ocenil trenér, jenž s dynamickým Afričanem po jeho zimním příchodu řešil primárně dva herní aspekty. Intenzitu v zápasech i v tréninku plus míru zodpovědnosti. „Od té doby, co to dokázal vstřebat, je hodně vidět jeho progres,“ chválil učenlivého svěřence, jehož vidí v budoucnu v dresu pražské Slavie. Pořád má prostor, aby naplnil svůj obrovský potenciál,“ ujistil.
Urostlý střední obránce se spekulacemi a vidinami přestupu za lepším neopájí. „Teď na to nemyslím, je začátek sezony. Kdybych si to dával do hlavy, ztratím koncentraci na fotbal,“ prohlásil rozumně defenzivní univerzál.
Na Hané je zatím Sylla na hostování s opcí, kterou se klub chystá uplatnit. Hráč na to čeká. „Musím dokázat, že sem patřím. Byl bych klidnější, kdybych byl hráčem Sigmy,“ prohlásil před druhým střetem s Malmö. Na severu obdržel celý tým lekci z efektivity, samotný stoper zavinil pokutový kop. Jinak hrál skvěle. V Česku se mu líbí. „Jsem tady spokojený. Je to klidné místo, vhodné k tomu, aby se člověk koncentroval na práci a zlepšoval se,“ uvedl.
Skok z druhé ligu do nejvyšší soutěže zvládl s noblesou. Na hřišti se nemusel dlouho rozkoukávat. Je silný, rychlý, obratný i technicky vybavený. Časem eliminoval rizikové chování na trávníku a kouč začal věřit, že se na něj může v obraně spolehnout. „Hrál jsem první ligu ve Francii, v Belgii. Vím, jak se musí hrát, abych byl konkurenceschopný,“ sdělil Sylla, jenž v koutku duše pomýšlí na návrat do guinejské reprezentace.
Další dobrý výkon proti Malmö by mu mohl k budoucí nominaci pomoct. Individuálně zdatných borců protivníka se neděsí. „Po třech inkasovaných gólech už víme, jak je bránit,“ ujistil přesvědčivě. „Nastupovat proti tak kvalitním hráčům je možnost, jak se zlepšit,“ uvědomil si.