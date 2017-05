Plzeň po sezoně bez titulu: gratulace Slavii i vzpomínky na tragédie

Bečka se od nového ročníku vrátí do role asistenta, žezlo převezme Pavel Vrba. „Měli jsme spolu dvě schůzky, o kádru a změnách jsme se zatím nebavili. Nechali jsme to po sezoně, během dovolených bychom se měli setkat a začít to řešit,“ uvedl plzeňský kouč.

V průběhu jara vystřídal v pozici hlavního trenéra Romana Pivarníka s cílem dotáhnout mužstvo k titulu. To se nakonec nepovedlo. „Během celé sezony jsme ztratili 23 bodů. Každá ztráta nás stála titul. Za mé působení během osmi zápasů mě nejvíc mrzí dvacet minut v Jablonci a ztráta dvou bodů,“ zpětně hodnotil Bečka. „Ale jsem nesmírně rád, že jsem mohl trénovat takové mužstvo, jako je Plzeň, dodal.

Jako stín nad Doosan Arénou se vznášely dvě tragické události, které hluboce zasáhly celý klub. Předčasná úmrtí bývalých hráčů Františka Rajtorala a Davida Bystroně nečekaně vstoupila do závěru sezony, kabina chtěla obhájit titul i pro své bývalé parťáky.

„Nemyslím si, že nám to ubralo síly. Každý hráč se s tím vyrovnával po svém, vnímal to trošku jinak. Je tady spousta nových kluků, kteří je ani neznali. Nás tady bylo pár, které to zasáhlo docela dost. Ale chtěli jsme za ně bojovat a uctít je výhrami. Dál bych to nekomentoval,“ vyjádřil se k citlivé otázce kapitán Roman Hubník.

„Byli to blízcí lidé, se kterými jsme se potkávali, s někým jsme byli ve spojení více, s někým méně. Kabinu to zasáhlo, každý se s tím vyrovnával po svém. Ale na výkonech to nebylo až tak poznat. Čest jejich památce, myslíme na ně, přijímáme to jako realitu a jdeme dál,“ dodal další ze zkušených hráčů, útočník Marek Bakoš.

Po výhře nad Jihlavou, která ale vzhledem k úspěchu Slavie nad Brnem pro Plzeň neznamenala obhajobu titulu, fanoušci ocenili celý tým dlouhým potleskem po závěrečném hvizdu. Mimo jiné vzpomínali i na dva bývalé obránce Plzně, kteří si dobrovolně vzali život. „I když jsme titul nevyhráli, diváci zůstali na stadionu a děkovali. To bylo úžasné, patří jim veliký dík,“ ocenil Hubník.

S celým týmem se pak přesunul do plzeňského pivovaru, kde probíhala na pódiu rozlučka s fanoušky po náročné sezoně. „Chceme popřát k titulu Slavii, byla o dva body lepší a věřím, že jim to příští rok vrátíme,“ pogratuloval novému mistrovi trenér Bečka.

