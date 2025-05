Umí přejít přes několik protihráčů, vymyslet přihrávku, kterou nikdo nevidí i nechytatelně zakončit. Zvláště jeho schopnost volit neotřelá řešení v útočné fázi bere dech. „Někdy vím dopředu, co se na hřišti stane,“ pronese sebevědomě. To je Florian Wirtz, jedno z nejžhavějších jmen na trhu.

O jeho služby by stál kdejaký klub, v současnosti se ale kruh zájemců zužuje. Hru o Wirtze hraje podle všeho nejaktivněji trojlístek Manchester City, Bayern Mnichov a Liverpool.

Dlouho se zdálo tak nějak jasné, že německý klenot shrábne Bayern. V Bavorsku by Wirtz doplnil vskutku obávanou útočnou letku. Obnovil by na loňském EURO skvěle fungující spolupráci s Jamalem Musialou, k tomu Michael Olise a Harry Kane… na papíře ohromná síla.

Láká mě opustit komfortní zónu, říká

Jenže. Téhle představě dala výstražný signál Wirtzova slova: „Mám štěstí, že se o mě zajímá tolik skvělých klubů. Láká mě opustit komfortní zónu a zkusit něco nového, jsem přesvědčen, že se dokážu rychle adaptovat na nové prostředí.“ Tato slova na první dobrou nevypadají na setrvání v německé bundeslize…

V Mnichově jsou ale stále optimističtí, věří, že přestup dotáhnou. „Konec spekulacím, brzy vám poskytneme fakta,“ nechal se slyšet Uli Hoeness, čelní představitel Bayernu. Nicméně, Leverkusen by prý raději prodal Wirtze do zahraničí, nechce posilovat domácí konkurenci. A tak jsou tu další.

Popud Manchesteru City je jasný – nahradit Kevina De Bruyneho rychlejším, mladším a snad ještě techničtějším hráčem. S německým reprezentantem už o tomto záměru měl hovořit sám kouč Cityzens Pep Guardiola. Na Etihad měli v této sezoně jeden velký problém - odemykat pravidelně hluboké bloky soupeře.

S tím by mohl vládce meziprostoru Wirtz výrazně pomoci, stejně tak i s produktivitou, na kterou bleděmodří doplatili třeba i ve finále FA Cupu (podlehli Crystal Palace 0:1). V posledních dvou sezonách zaznamenal jen v bundeslize 21 branek a 25 asistencí. Klub usilovně jedná, jako součást dohody nabízí i Jamese McAteeho. Manchester měla navštívit i Wirtzova rodina, která Němce zastupuje. Jenže to nebylo jediné anglické město, kam se v minulých dnech podívala.

Proč Liverpool nedává moc smysl a kolik Wirtz stojí?

Poslední a prý i hlavní cesta měla vést do Liverpoolu, který se podle všeho pokouší „přebrat“ německého šikulu konkurenčním Cityzens. Do přístavního města míří z Bayeru už jedna zásilka, pravý bek Jeremie Frimpong (paradoxně odchovanec City) má zacelit díru po Trentu Alexandru-Arnoldovi, jenž se stěhuje do Realu. Přijde i druhá?

Spíš by se jednalo o překvapení. Jürgen Klopp v minulých letech jako kouč Liverpoolu často a rád žehral na to, že si jeho celek nemůže dovolit utrácet takové sumy jako oba Manchestery, Chelsea či Arsenal. Reds nyní řeší otázku obou krajních beků, zajímali se o mladého stopera Huijsena (rovněž jde do Realu) a potřebují minimálně ještě kvalitního útočníka, odchod Darwina Núňeze je na spadnutí.

Pakliže by se do hry o Wirtze pustili na Anfieldu naplno, museli by zjevně vytáhnout sumu okolo 125 až 150 miliony euro (3,1 – 3,7 miliardy korun). Navíc na pozici, kam by s hvězdou Bayeru téměř jistě počítali, působí Dominik Szoboszlai. Posílení jiných postů by zkrátka mělo být v Liverpoolu v létě prioritou.

Leverkusen v létě prodává. Xabi Alonso míří na lavičku Realu Madrid, Jeremie Frimpong je jednou nohou v Liverpoolu. Klub prý není spokojen s Matějem Kovářem, otazník je stále nad budoucností Patrika Schicka. Velmi pravděpodobně pak odejde i hvězda největší. Všechny tři kluby podávají nabídky. Kdo vyhraje hru o Wirtze?

Anketa Jaká budoucnost by pro Patrika Schicka byla vhodnější? Zůstat v Leverkusenu Jít do Manchesteru United Přestoupit do jiného klubu