Vůch o přestupu z české ligy i dluzích: Chci od lidí, co mi ničili život

Dnes odletí do Kazachstánu, kde podstoupí zdravotní testy, a pokud jimi úspěšně projde, měl by podepsat smlouvu na dva a půl roku. Jméno týmu prozradit ještě nechce, ale podle informací deníku Sport jde o Tobol Kostanaj, který bojuje o předkolo Evropské ligy.

Proč právě Kazachstán?

„Byla to nejlepší nabídka. Chtěl bych zkusit zahraničí a za těchto finančních podmínek, které se nemusí nikdy opakovat, jsem jednoznačně rozhodnutý, že pokud to klapne a projdu testy, chci začít tam.“

Dobře, ale není to krok dolů? Je vám 26 let, máte před sebou nejlepší fotbalový věk.

„Vždy jsem snil o tom jít ven, a ne že by mi bylo jedno kam, ale také potřebuji být trochu finančně zabezpečený. Momentálně jsem v takové situaci, že už tři roky kvůli kamarádům na něco doplácím a nemám zkrátka klid na fotbal, nemůžu se soustředit takovým způsobem, abych ze sebe dostal maximum.“

Můžete to rozvést?

„V Čechách neustále jen poslouchám, že mám na víc a jak nedokážu svůj potenciál rozvíjet a vydat ze sebe v zápase maximum. A já to cítím stejně. Právě proto chci udělat tento krok. Chci pryč od lidí, co se na mně přiživovali a co mi ničili život. Chci to vyřešit tímto způsobem, vyřešit osobní věci a mít čistou hlavu pro fotbal. Vím, že mám v sobě na víc a v Česku už to nedokážu ze sebe vydat, chci mít lehkost.“

Vyřešit osobní věci znamená splatit dluhy?

„Dluhy mi udělali lidé, kteří jsou dnes ve vězení, a čeká je tam dalších iks let. A i kdyby vylezli, tak peníze z nich nedostanu. Takže jsem resty musel řešit. Zaplaťpánbůh, už to mám skoro splacené, ale jsou tam ještě nějaké zbytky.“

Jak vaše závazky vznikly?

„Důvěřoval jsem kamarádům, kteří se potom ukázali jako falešní. Bohužel se dostali k mým dokladům a udělali mi dluhy, které jsem ještě před půl rokem splácel. Bylo to na mé jméno, musel jsem to platit já. I vzhledem k tomu, že jsem udělal blbost a nevyzvedával si poštu, takže jsem ani nevěděl, že probíhá nějaký soud... Je to složitý. Ale neberu to tak, že tam jedu jen kvůli penězům, chci se tam fotbalově zlepšovat a vím, že tady by to teď nešlo. Pokud to vyjde, za prvé půjdu nahoru fotbalově, za druhé mi to vyřeší osobní věci a za třetí to beru jen jako mezistanici v kariéře, ne že podepíšu v Kazachstánu a tím to pro ně končí. Chci se dostat dál a věřím, že je to lepší odjinud než z české ligy.“

Proč myslíte?

„Tady mám špatnou vizitku. I kdybych byl nevím jaký, je to tak, že když si někdo vymyslí, že Vůch udělal tohle, všichni si řeknou, že jsem blbej a že jsem to určitě udělal. Je to nastavené tak, že lidi tomu uvěří. Nikdo se neptá, jestli to je pravda, nebo není. Takže chci odsud pryč i kvůli tomu.“

Do jisté míry si však za tuhle vizitku můžete sám, ne? Připomenu třeba kauzu vztyčeného prostředníčku.

„Ano, určitě jsem v tom nebyl nevinně, ale taky tam bylo spoustu jiných věcí, něco tomu i předcházelo, což dodnes taky nikdo neví. Něco mě vytočilo na tréninku, a proto jsem z něj odešel. Už se mi i někdo omluvil, ale až po třech dnech. Omluva nepřišla hned, a pokud se tak nestalo, není to respekt mezi hráči. A pokud já spoluhráče respektuji a on mě ne, proč bych měl držet hubu? Ale nechci to už pitvat.“

Dobře, vraťme se tedy ještě k životu v Kazachstánu. Přemýšlel jste o tom, jak to tam budete zvládat? Jen připomenu jednu příhodu, že když před rokem Liberec začínal Evropskou ligu, vzal si vás domů asistent Zdeněk Houštecký, abyste byl pod kontrolou...

„Ze strany realizačního týmu to tehdy byla trochu i psychologie. Chtěli, abych měl hlavu čistou jen na tento dvojzápas a nepřemýšlel o těch podvodech. Přestože jsem fotbalu dával hodně, hlava dělá moc a pokud mě tíží problémy, nemůžu ze sebe dostat maximum, i kdybych byl splachovací. Ale jinak jste asi myslel noční život a podobně, ne?“

Ano.

„Kdybych měl fotbal až na druhém místě, tak bych tenhle krok nedělal, to bych raději hrál tady a přiznám chybu. Ovšem věřím, že je to jen přestupní štace a že se ještě dostanu do lepšího mančaftu. Je to něco nového, jiná mentalita, jiný život a vím, že to bude těžké. Ale chci také zjistit, jak na tom ve srovnání s nimi jsem. V Česku jsem hrál pátou šestou sezonu. A když se pak od kamarádů dozvídám, jak jim trenéři říkají, aby od první minuty na Vůcha šlapali a znepříjemňovali mu to, tak to už mě taky nebavilo. I proto chci jít ven a věřím, že je to správný krok.“

Kouč Liberce Jindřich Trpišovský je takovým vaším fotbalový tátou, konzultoval jste to i s ním?

„Bavili jsme se o tom spolu a říkal, že je pro mě tento krok důležitý. Potřebuju nový impuls. Když jsem se dozvěděl, že je o mě zájem, hned jsem se rozsvítil, spadly ze mě starosti, co bude a nebude. A abych řekl pravdu, trenér Trpišovský mi sám řekl, že je na mně vidět, že jsem v takovém věku, kdy si začínám uvědomovat problémy, závazky a povinnosti. Dříve jsem to neřešil, teď o tom přemýšlím a nohy mi to svazuje. Je to druhá šance, která se musí využít. Chci ji chytit za pačesy.“