Kdo je nová posila Sparty? Mercada trénoval legendární kouč, byl i v River Plate
Už čtyřikrát nastoupil za ekvádorskou fotbalovou reprezentaci, přesto byl v rodné zemi dlouho neznámým hráčem. John Mercado údajně trénoval ve slavném argentinském klubu River Plate a později si udělal jméno v Brazílii, odkud se dostal do Portugalska. Tam zaujal natolik, že v neděli přestoupil do Sparty. „Díky výbušnosti a dynamice hrozí zejména při brejku,“ uvedl novinář Goncalo Ribeiro. Třiadvacetiletého hráče si vybavil také Tomáš Vaclík, někdejší gólman Boavisty.
Jakmile ho odhalili letenští příznivci na tribuně, požádali ho o fotku. A borec v modré košili jim vyhověl. John Mercado, jenž podepsal ve Spartě kontrakt do června 2029, sledoval nedělní ligové utkání proti Sigmě (1:0) z černé kožené sedačky v přítomnosti agenta a nejbližších. Podobně, jako minulý čtvrtek při zápase třetího předkola Konferenční ligy proti FC Ararat-Armenia (4:1).
„Hodně mě zaujali fanoušci. Cítil jsem, jak všichni drží při sobě a podporují kluky na hřišti po celých devadesát minut. Moc se mi tady na Letné líbí,“ prohodil ekvádorský reprezentant v prvním rozhovoru pro sparťanský web.
I když se o jeho transferu do pražského klubu psalo už v pátek, k oficiálnímu představení došlo v neděli odpoledne. Ofenzivní hráč logicky nefiguruje na soupisce pro čtvrteční odvetu v Arménii. Do soutěžního zápasu by mohl poprvé v rudém dresu vyběhnout v neděli v pátém kole Chance Ligy na hřišti Liberce. „Myslím, že o víkendu dostane nějaké minuty,“ přikývnul trenér Brian Priske.
Dánský kouč získal Mercadovým příchodem, který by měl Spartu vyjít s případnými bonusy na téměř čtyři miliony eur (v přepočtu zhruba 100 milionů korun), další možnost na obě křídelní pozice. Byť dosud nejčastěji nastupoval na levé straně, kde dominuje kapitán letenského týmu Lukáš Haraslín.
„Jsem přesvědčený o tom, že nám pomůže v ofenzivní části. Je fyzicky silný, rychlý a má velmi dobré technické dovednosti,“ zmínil Priske. „Pokud Sparta má k dispozici kvalitní hráče, kteří jsou schopni poslat dlouhou a přesnou přihrávku za obranu, Mercado se může