Nečekaný kouč pro Jihlavu. Slovenský světoběžník Vukušič!

Překvapení. Novým trenérem Jihlavy nebude Roman Pivarník, ani Josef Csaplár. Klub podle informací Sportu nakonec angažuje Slováka Jozefa Vukušiče (52)! Košický rodák by měl převzít mužstvo po Josefu Jinochovi, jenž nejspíš obsadí funkci sportovního ředitele. „Chci mít do středy jasno, odjíždím na dovolenou,“ sdělil František Vaculík, spolumajitel klubu. Oficiálně by tak měl potvrdit Vukušiče dnes.