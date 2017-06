Zlín chce oživit drahou posilu. Ze Slavie touží po Van Kesselovi!

Zatím je to na vodě. Ale dlouho být nemusí. Zlín podle informací Sportu hodlá dát šanci Ginu van Kesselovi (24), který se po neúspěšném hostování v polské Lechii Gdaňsk papírově vrací do Slavie. Nizozemský snajpr visí na seznamu posil Páníkova celku hodně vysoko. „Je to pro nás výzva,“ potvrdil interes manažer Fastavu Zdeněk Grygera.

Docela těžko představitelné? Možná. Jenže pro Zlín reálná věc k jednání. Hostování rychlonožky Gina van Kessela, za něhož před rokem vysázela Slavia slovenskému Trenčínu zhruba 32 milionů korun, je opravdu ve hře. A mohlo by to klapnout. „Do našeho systému by se takový hráč hodil,“ podotkl sportovní manažer Zdeněk Grygera.

Ve Zlíně usilovně shánějí posily do základní sestavy. Borce, kteří jsou schopní prosadit se ve skupině Evropské ligy. Odpovídající kvalitu vidí i ve Van Kesselovi, jenž na jaře v Gdaňsku paběrkoval. Naskočil jen do tří zápasů, odehrál bezgólových 166 minut. Předtím vysedával ve Slavii. Nic moc doporučení, přesto by ho šestý tým minulého ročníku bral všema deseti.

Lanařil ho už v zimě. „Bavili jsme se o něm. Říkali jsme Slavii, ať ho dá k nám,“ přitakal Grygera. „Jenže tehdy jsme nehráli poháry a oni hledali někoho, kdo pokryje jeho plat,“ dodal s tím, že současná situace je jiná. „Teď by se to mohlo změnit,“ přál si manažer.

Vítěz MOL Cupu má jistou účast ve skupině EL, garanci šesti podzimních zápasů na evropské scéně. To je lákadlo pro všechny strany. „Dohoda by mohla pomoct nám, hráči i Slavii,“ nastínil Grygera, jenž v nejbližší době vyvolá jednání s vedením „sešívaných“.

Titulní strana deníku Sport • Foto Sport

