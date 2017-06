Laštůvka do Slavie? Na lavičku nemám věk, vzkázal. Tvrdíka tím zaskočil

Vedení Slavie o něm hovořilo jako o budoucím gólmanovi Slavie. Přípravu ale začal v Karviné. Příliš o současné situaci mluvit nechtěl. Že by se ale Jan Laštůvka měl stát posilou týmu z Edenu, to z jeho slov, která pronesl v pondělí dopoledne, zrovna neplynulo. Na jeho vyjádření reagoval i šéf Slavie Jaroslav Tvrdík. "Laštůvka je doslova neuvěřitelné překvapení," divil se.

Proč Laštůvka už není v Praze? „Momentálně jsem tady, uvidíme, co bude dál,“ řekl zkušený brankář, když nastupoval na dopolední trénink s Karvinou.

„Není to tím, že bych měl strach z konkurence. Ale je mi pětatřicet let a chci chytat. Na to, abych seděl na lavičce, už nemám čas. A Jirka Pavlenka, kterého asi nechtějí pustit, by měl ve Slavii přede mnou samozřejmě náskok, takže jedničkou by byl on,“ pravil karvinský gólman.

Nejnovější vývoj kolem Laštůvky zaskočil slávistického šéfa Jaroslava Tvrdíka, který příchod zkušeného brankáře považoval je po jeho víkendovém jednání s ředitelem Slavie Martinem Krobem prakticky domluvený. "Včera si podal ruku v Bohumíně s Martinem Krobem. Zřejmě velká hra agenta, stejný jako u JP," narážel na Twitteru na agenturu Sport Invest, která Laštůvku i Pavlenku zastupuje.

Co tedy bude dál? To teď neví asi ani sám Laštůvka. „Jistého není nic. I Manchester se může ozvat,“ snažil se Laštůvka zlehčit věc humorem.

Na téma brankářů promluvil při zahájení přípravy také trenér Slavie Jaroslav Šilhavý. "Je to v jednání. Dovedu si představit, že v týmu budou současně Pavlenka i Laštůvka. Konkurence vždy zvedá výkony hráčů."

Sportovní ředitel Karviné Lubomír Vlk k věci sdělil, že nejbližší hodiny nebo dny ukáží, jak to s Laštůvkovým angažmá dopadne. O mnoho moudřejší není ani karvinský trenér Jozef Weber.

"S Honzou jsem mluvil, avizoval mi, že chce zůstat tady. Ale uzavřeno není nic a dá se čekat, že vše bude mít ještě svůj vývoj. Musíme být připraveni na všechno. Já bych si jen přál, abychom měli jasno co nejdříve, není možné tu nejistotu protahovat,“ řekl Weber, jenž věří, že v této sezoně bude moci počítat i s Filipem Panákem, o jehož přestupu do Slavie se také spekuluje.

Karviná jedná také o přestupu Tomáše Wágnera z Jablonce, na jaře byl ve slezském klubu jen na hostování.