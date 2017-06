Čtvrté jméno pro Slavii: z Hradce přichází devatenáctiletý Trubač

Bylo mu čerstvě sedmnáct, když poprvé nastoupil v sezoně 2014/15 do ligového zápasu. Daniel Trubač platil za hráče s netušenými možnostmi. Byl lídrem mládežnických reprezentací, v minulosti po něm pokukovala i Sparta.

„Herní situace rozhodně neřeší tuctově, naopak originálně, hrál v raném věku nejkvalitnější soutěž u nás,“ chválí ho trenérský bard Ladislav Škorpil, který však vidí i Trubačovy rezervy. „Chtělo by, aby jeho projev měl větší grády. Není to extra dynamický typ, a když zvolí při řešení situací nižší rychlost, je to problém.“

Trubač teď bude moct na svém rozvoji pracovat v kádru aktuálního vítěze české ligy. Narazí na tvrdou konkurenci, prvním jeho plánem bude prosadit se do základního kádru. Pokud se mu to nepovede, klub by mohl poslat na hostování do jiného prvoligového celku, kde by pravidelně nastupoval. Pro Slavii je Trubačův příchod spíš vkladem do budoucna.

Záložník měl v minulé sezoně jeden exces. Po zápase v Jihlavě, kde Hradec prohrál 1:3, vyrazil na ples a opil se. „Byla to mladická nerozvážnost. V jeho případě se to stalo poprvé. Vyříkali jsme si to,“ říkal tehdejší trenér Hradce Bohuslav Pilný.

Podle informací Sportu hráč od té doby sekal latinu, postupem času začal pravidelně nastupovat v základní sestavě Východočechů, v závěru sezony patřil mezi nejlepší.

Trubač je po příchodu gólmana Jana Laštůvky, stopera Jakuba Jugase a záložníka Jakuba Hromada čtvrtou posilou Slavie.

