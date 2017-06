Pavlenkův odchod? Nechtěli jsme z něj udělat ve Slavii Konatého, řekl Tvrdík

Slavia první nabídku od Werderu, která na začátku června činila přes dva miliony eur, smetla ze stolu. Jaroslav Tvrdík odmítal oslabit tým před bojem v kvalifikaci o Ligu mistrů a přestup zatrhl.

Jenže Pavlenka dal najevo, že o šanci zachytat si bundesligu nechce přijít. Nakonec Slavia sehnala náhradu v podobě zkušeného Jana Laštůvky a po složitých jednáních reprezentačního gólmana uvolnila.

„Pro mě to není jednoduché, nepreferoval jsem jeho odchod z klubu, hráče jsem se opakovaně pokoušel přesvědčit, aby ve Slavii zůstal. Ale pochopil jsem, že Werder je jeho snem, každý týden takové nabídky nepřichází, to chápu,“ vysvětlil Tvrdík, když na úterní tiskové konferenci oznamoval hráčův přestup.

Werder totiž o pětadvacetiletého gólmana hodně stál, po boku zkušeného krajana Jaroslava Drobného by dokonce měl zastávat pozici jedničky. „Od Werderu jsme dostali nabídku, která výrazně převyšuje tři miliony eur (asi 79 milionů korun), navíc máme různé bonusy. Jednání byla tvrdá a nebyla jednoduchá,“ prozradil Tvrdík.

„Byl bych raději, kdyby zůstal. Ale alternativa byla dát ho do juniorky a udělat z něj slávistického Konatého, k tomu jsme se rozhodli nepřistoupit. Potřebujeme se naplno soustředit na utkání, která nás čekají, chceme v kabině klid,“ dodal předseda představenstva Slavie.

Místo gólmana, který v minulé sezoně výrazně přispěl k titulu Slavie, bude hájit tři tyče v Edenu zkušený Jan Laštůvka. „Myslím, že jsme náhradu našli. Honza Laštůvka je vynikající brankář, má velké zkušenosti. Jirka byl velká opora, ale věřím, že ho Honza nahradí a nebudeme na postu brankáře strádat,“ věřil slávistický trenér Jaroslav Šilhavý.

Rovněž on jednoho ze svých klíčových hráčů ještě přemlouval, aby si odchod do Německa rozmyslel. „Komunikovali jsme spolu během dovolené. Ale cítil jsem z něho, že to bere jako velikou šanci a že by byl rád, aby se kluby domluvily. Snažili jsme se ho přesvědčit, ale jeho touha byla tak veliká, že jsme nakonec souhlasili a sehnali jsme náhradu,“ dodal Šilhavý smířeně.

Když nic jiného, Slavia na své jedničce z minulé sezony slušně vydělá. „Na Pavlenkovi vyděláme, přišel za deset a odešel za sto milionů. Nabídka Werderu je opravdu dobrá. Možná nejlepší, za kterou šel brankář z Česka po Petru Čechovi (ten odcházel v roce 2002 ze Sparty do Rennes v přepočtu za 150 milionů korun, pozn. red.). Jsem rád, že brutálním jednáním jsme se dostali na dvojnásobek původně nabízené částky. Když takhle někdo brankáře chce, aspoň za něj dobře zaplatí,“ uvedl Tvrdík.

