Mikloško: Na Riga nic není, Plavšiče by musel platit Raków. Co Diouf v „jeho“ West Hamu?

Jedním z nich může být Tomáš Rigo. Jak to v tuto chvíli vypadá s nabídkami a jeho případným odchodem?

„O ničem nevím. Dočítám se jen v novinách, jak je o hráče šílený zájem z celé Evropy a ze všech klubů. Na stole ale zatím není nic.“

Možná proto jste se rozhodli pustit Samuela Grygara na hostování do Ružomberku. Přitom o víkendu měl namířeno do Košic, že?

„Je tam varianta B i C, během úterý se Sam bude řešit. Teď by měl odcestovat, ale ozval se ještě jeden klub. Nevíme, jak to dopadne, chtěli bychom, ať hraje a vrátí se rozehraný.“

Půl roku hledáte pravého stopera, z jakého důvodu se ještě nepovedlo nikoho přivést? A pořád řešíte Jakuba Pokorného?

„Je to post, který dneska v lize shání každý. Pomalu nikdo nikoho nepřivedl, je to nedostatkové zboží. Co se týče Pokorného, navázali jsme s ním kontakt. Zatím to nechce řešit, stále čeká na nabídku ze zahraničí. Když nic nepřijde, sám asi uzná za vhodné, kdy jednat s ostatními českými kluby. Určitě nejsme sami, kdo má o něm zájem.“

Lobujete za rychlejší návrat Michala Frydrycha?

„Dnes jsme měli posílat na svaz žádost o prominutí trestu, ale nevím, v jakém smyslu to budeme komunikovat. Asi hodně bude záležet na zdravotním stavu Klimenta. Uvidíme, jak to komise posoudí.“

Plavšič má k Baníku blízko, ale i smlouvu v Polsku

Aklimatizace řeckého stopera Georgiose Kornezose probíhá velmi pomalu, jak dlouho si ještě bude zvykat na českou intenzitu? A je to vůbec v něm? A v Alexanderu Munksgaardovi?

„Abych řekl pravdu, Kornezos nám splňuje rychlostní věci, ale stále s ním máme problém. Nevím, jestli to má někde v hlavě, zatím nás nepřesvědčil. Bude to muset asi rychle někde dokázat. Už nějaká aklimatizační doba byla. Chceme s ním samozřejmě dál pracovat, ale musíme zjistit, co ho brzdí. Někdy je schopný dělat věci na tréninku, ale v zápase pak ne. Jedna věc se nepovede a zacloumá to s ním. Má v sobě to, co jsme viděli, ale musí to prodat. Čas mu utíká. A Munksgaard? Uvolnili jsme Honzu Jurošku, potřebujeme beka. Ukázal, že je schopný zaskočit v nejnutnější chvíli na beku i na stoperovi. To byl důvod, proč jsme ho tady nechávali. Na míči je kvalitní, ale zatím se do toho ještě nedostal. Trošičku mu chybí rychlost. Nicméně v Plzni odehrál výborný zápas a byl platným hráčem. Do kádru patří, dokáže zaskočit.“

Nepovedlo se zrealizovat transfery Petra Juliše, Filipa Špatenky nebo Dominika Janoška. Nebyli jste o nich nakonec tolik přesvědčeni, nebo vás konkurence přeplatila?

„Máme nějaký kádr, máme své hráče. A snažíme se je porovnávat s hráči zvenku. Neviděli jsme, že by nás na těchto postech tlačil takový problém, že bychom museli někoho udělat odjinud. Díváme se i do béčka, odkud by se někteří mohli za rok nebo za rok a půl posunout výš. Kdybychom koupili hráče odjinud, našim klukům bychom zavřeli cestu. Vyhodnotili jsme si to tak, že vámi zmiňovaní hráči nejsou pro nás natolik důležití.“

Takový Srdjan Plavšič pro vás důležitý je?

„V kontaktu samozřejmě jsme, má blízko k Baníku. Chodí tady na utkání, byl skoro na všech, když mohl. Ale je to hráč, který má v Polsku smlouvu, na kterou my si nemůžeme ani pomyslet. V případě, že by ho uvolnili na hostování a platili by ho oni, asi ho můžeme vzít. Jinak bude složité se dohodnout.“

Jak na vás působí navrátilec Ladislav Almási?

„Rok a půl procházel po hostováních, která mu moc nevyšla. Ale byly to poučné štace. Vrátil se a velice dobře pracuje. Poznal, že bez práce to nejde. Snaží se vybojovat své místo v sestavě.“

V minulých letech jste angažovali ambiciózní dvojky, které tlačily na jedničky a nakonec se jimi i staly. Ať už to byl Jiří Letáček, Jakub Markovič nebo Dominik Holec. Nyní jste podepsali zkušeného Viktora Budinského, jenž je dle vašich slov spokojený s rolí náhradníka...

„Přemýšleli jsme i o tom, že máme Kubného a vracel se z hostování Hrubý. Jsou to kluci, kteří by si ještě mohli odchytat zápasy ve druhé lize. A nechtěli jsme jen spoléhat na jedničku a dvojku, proto máme vyšší počet brankářů. Chtěli jsme jim dát prostor, ať se můžou vychytat. Trenéři, ať už Lašty (Jan Laštůvka) nebo Víťa Baránek s nimi výborně pracují. Přelíná se to velice dobře mezi áčkem a béčkem. Za rok by už měli pomalinku tlačit na pozici číslo dvě a snažit se probojovat na první místo.“

U Markoviče se potvrdila vaše lednová slova o tom, že bude ve Slavii sedět na lavičce.

„Předpokládalo se, že toho moc nedochytá. Až tím, že měli titul v kapse, aspoň vlezl do brány. Těžko by se tam jinak dostával, pokud by jim ještě o něco šlo. Nějak se rozhodl, šel tam s tím. Bylo to jeho rozhodnutí, tady si vydobyl pozici. Mohl chytat, ale je tam. Víc k tomu asi nemám co říci.“

Zanedlouho budete tři roky ve funkci, co říkáte na inflaci v tuzemském fotbale a rozkvět české ligy?

„Minulý rok se mě fanoušci ptali, co se změní ve fotbale, když do něj proudí větší peníze. Říkal jsem, že nic. Jen to, že hráči budou dražší. A tak to je. Ano, český fotbal jde nahoru, jde to vidět v zájmu diváků i spoustou miliardářů v klubech, kteří jsou ochotni do nich sypat peníze. Fotbal je v rozkvětu, ale je to horší s kvalitou fotbalistů. Není kde brát. Osobně jsem zklamaný z druhé ligy, třetí ligy. Česko už by si pomalu zasloužilo třetí ligu profesionální. Obrovský odliv hráčů nastává po konci v dorostu. Kdo nemá na druhou profesionální ligu, musí jít do třetí, která je poloprofesionální. Hráči přijdou z práce a jdou si zatrénovat, tak jaká tam asi může být kvalita? Intenzita je logicky slabší, mladé kluky to přestane bavit a už se nikdy nedostanou zpátky. Cesta nahoru už je těžká, což je obrovská škoda. Jsem naštvaný i na to, že se tady tvoří kluby se zahraničními hráči. Znojmo, Příbram, Varnsdorf... Pokud se to nezastaví, kde budeme brát české kluky? Potom sem budou chodit jen hráči ze Slovinska a z těchto zemí. Tak proč se dělají akademie? Proč funguje mládež? Na svazu se s tím musí něco dělat.“

Jaroš a Kovář v Nizozemsku? Dobrý krok

Proto jste ještě víc šlápli do kooperace s třetiligovými Vítkovicemi?

„Taky to je důvod. Nechtěli bychom ale spolupracovat jen s Vítkovicemi, je to i Hlučín, Frýdek-Místek, Polanka, Hlubina... Můžu říct, že z těchto klubů je o naše kluky obrovský zájem, rvou se o ně. Aspoň v tom vidím nějakou cestu, třeba se nějakou oklikou můžou vykopat pro jiné kluby ve druhé lize. Někteří třeba budou hrát jednou i profesionálně. V akademii máme spoustu zajímavých hráčů, ale když tam nebude návaznost kvalitního tréninku, nikam se neposunou. Pro naše mladé bylo nesmírně těžké hrát druhou ligu, proto nechceme nic uspěchat směrem k áčku. V přípravě vypadali výborně, ale je něco jiného hrát ve Zlíně nebo Dukle. Tam by dostali třeba nějakou minutáž, ale my pomýšlíme na top čtyřku, pětku, šestku, takže musíme mít kádr zkušenější a kvalitnější. Kluky je třeba zapracovat postupně, nejde to převratem, že přijde pět kluků z béčka a okamžitě začnou hrát první ligu. Vždyť taky zachraňovali druhou ligu na poslední chvíli.“

Aspoň nové pravidlo osmi vteřin pro brankáře s míčem v rukavicích vás potěšilo?

„Vítám to, ale přivítal bych i rychlejší návrat míče do hry při rozích nebo vhazováních. Když tým vede, zdržuje se. Není to jen o gólmanovi. Navíc už to tady bylo a stejně se to nedodržuje. Rozhodčí nedodržují spoustu věcí: fauly, zákroky se jednou hodnotí tak, jednou jinak. Je to na komisi rozhodčích, která by je měla vychovávat a určit jednotná pravidla. Pak i rozhodčí v tom musí mít guláš. Tipuju, že se to bude dodržovat tak tři měsíce, pak to bude zase uvadat...“

Mimochodem, Luďku, co říkáte na přestup El Hadjiho Malicka Dioufa do „vašeho“ West Hamu za takovou částku? Prosadí se?

„Budou velká očekávání, jak to zvládne. Pro českou ligu byl Diouf nadstandardní hráč. A ona je to těžká soutěž, navíc je prověřený evropskými poháry. Měl by zapadnout. Doufám, že se tam chytne.“

Naopak Anglii opustil brankář Vítězslav Jaroš, kterého dobře znáte. Stejně jako Matěj Kovář zamířil do Nizozemska. Co říkáte na jejich kroky?

„Holandsko je pro tyhle mladé kluky ideální, dokážou jim tam odpustit nějaké chyby. Pracují s nimi dobře, tamní mentalita jim může sedět. Podle mě udělali dobrý krok.“

Antonín Kinský v Tottenhamu taky?

„Tonda do toho vlítnul, přišel do klubu, kterému se nedařilo. A to je vždycky nejhorší. Obrana nepomohla ani jemu, ani jinému brankáři. Vždy to pak odnesou gólmani. Ale pokud ho to nezabije, tak ho to posílí. Tondu znám, je to chytrý kluk. Dostane se z toho a bude dál, je pořád hodně mladý.“