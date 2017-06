Nezmar o posilách pražských "S": Jako fanoušek i ředitel čumím jako blázen

U Nisy pozorně sledují přestupové manévry na Letné a v Edenu, neboť podle sportovního ředitele Liberce Jana Nezmara ovlivňují i chování severočeského klubu při skladbě kádru na novou sezonu.

Co na posilování Sparty a Slavie říkáte?

„Jako fanoušek čumím jako blázen. A jako sportovní ředitel Liberce taky čumím jako blázen, protože z pohledu našeho fungování je to pro mě neuchopitelný rozměr. Ale zároveň jako sportovní ředitel se snažím najít skulinu, neboť když se dělají takové nákupy, v pozadí mohou zbýt hráči, kteří by mohli přijít k nám a dostat šanci fungovat v dobrém stabilním prostředí, aby na sobě dokázali zapracovat. Podobně jako se to naposledy povedlo Tomáši Součkovi.“

Jak si vysvětlujete, že zrovna letos začaly kluby takto mohutně posilovat?

„Možnostmi. Příběh Slavie známe všichni, tam najednou možnosti jsou. A ve Spartě ty možnosti patrně byly i dříve, akorát tam k tomu nebyli v uvozovkách donuceni. Pokud chtějí mít nejvyšší ambice a konkurovat Slavii, tak to asi pana Křetínského také vyprovokovalo. Teď už v podstatě v pořadí třetí Plzeň na přestupovém trhu pokulhává. A my všichni ostatní na to jen čumíme.“

Hodně asi dělá i vidina přímého postupu do Ligy mistrů, ne?

„Samozřejmě. Ale myslím si, že rozměr Slavie nebo Sparty je už takový, že ani postup do Ligy mistrů tyto investice finančně nevrátí. Samozřejmě je to taky o prestiži, každý chce vyhrávat a zřejmě tyto dva kluby to čtou tak, že do toho musí investovat takové obrovské peníze, aby šanci na Ligu mistrů měli.“

Paradoxně masivní investice přichází v době, kdy z fotbalu utíkají sponzoři. Jak vůbec na současnou situaci po kauze bývalého předsedy fotbalového svazu Miroslava Pelty pohlížíte?

„Je pravda, že fotbal není v ideální kondici, protože nemáme předsedu, což je špatně. Ale asi vás teď překvapím, přestože jsem Liberečák, neřadím se do zástupu lidí, kteří by chtěli pana Peltu ukřižovat jako škůdce fotbalu. S takovými názory se setkávám, ale nejsem zvyklý takhle přemýšlet. Největší problém českého fotbalu je podle mě ten, že tady existuje spousta lidí, kteří hodně mluví a málo dělají, což je přesně pravý opak pana Pelty. V tomto ohledu ho uznávám, dával tomu hodně, je to silná osobnost, dokázal vyřešit spoustu problémů a velkých kauz a ať chceme nebo ne, za jeho působení přiteklo do fotbalu nejvíce peněz.“

A teď mohutně investují pražská „S“. Jak to mění přestupový trh?

„Určitě ho to mění. Je logické, že když všichni okolo čteme, za jaké částky a za kolik peněz přicházejí posily do těchto velkých klubů, tak nadneseně si každý z nás může myslet, že si může říci za hráče také větší peníze. Koho jsme dříve byli schopni koupit z menšího klubu za tři miliony, dneska je to za osm dvanáct milionů, což je problém. A pokud teď budu mluvit jen za Liberec, pro nás jsou to destruktivní částky, které nejsme schopni a ochotni zaplatit. Což pro ligu znamená, že hráčská kvalita se rozmělní do více klubů a o to více ještě odskočí dva tři kluby, které investice dělat mohou.“

Letní změny v kádru Liberce: Příchody: Zdeněk Folprecht (Něftči Baku, návrat z hostování), Ondřej Machuča (Zlaté Moravce, NH), Karel Knejzlík (Varnsdorf, NH), Jan Mikula (Slavia). Možné příchody: Matěj Pulkrab (Sparta, hostování), Mick Van Buren (Slavia, H), Tomáš Malinský (Hradec Králové), Filip Havelka (Sparta, hostování), Jiří Kulhánek (Sparta, hostování). Odchody: Martin Latka (???, konec smlouvy), Egon Vůch (Plzeň, návrat z hostování), Tomáš Souček (Slavia, NH), Jan Polák (???, konec smlouvy), Milan Baroš (Ostrava), Martin Kouřil (Jablonec, NH), Martin Dúbravka (Sparta), Lukáš Bartošák (Zlín). Možné odchody: Ubong Ekpai (Zlín), Zdeněk Folprecht (Něftči Baku), Radim Breite.

Na druhou stranu jste již zmínil, že se pro vás otevírají skuliny jako v podobě úspěšného hostování Tomáše Součka.

„Určitě. I když je samozřejmé, že pro nás to není úplně ta ideální cesta, protože kromě sportovních výsledků je klub založený i na tom, že hráče vychová a pak zpeněží a z toho v uvozovkách žije. S čímž se v případě hostování a zvláště krátkodobého nedá počítat. Pro nás není absolutní výhrou, když k nám takový hráč přijde, ale je to určitá cesta, jak vytvořit alespoň trochu konkurenceschopný tým.“

O kom nyní jednáte?

„Ze Sparty chceme určitě do útoku Matěje Pulkraba, řešíme také záložníka Filipa Havelku, Jiřího Kulhánka a není tajemství, že se Slavií jednáme o Van Burenovi. Záleží však na těchto klubech, snažíme se dohodnout nějakou formu spolupráce, aby k nám tito hráči přijít mohli, protože je to dobrá cesta jak pro kluby, tak pro samotné hráče, tak i pro nás.“

Jednáte i o přestupu Tomáše Malinského z Hradce Králové?

„Uvidíme, jak to dopadne s Ubongem Ekpaiem, protože je to jeden z hráčů, který je na odchodu. Strašně rádi bychom ho chtěli, ale vnímáme, že je pro něj velkým lákadlem Evropská liga ve Zlíně. V této chvíli cítíme, že půjde do Zlína. Hledáme za něj náhradu a dlouhodobě se bavíme o Malinském. Uvidíme, jestli se podaří najít s Hradcem shodu o transferové částce.“

Kdo je kromě Ekpaie ještě na odchodu?

„Evidujeme ještě nějaké nabídky. V Baku mají zájem o pokračování Folprechta a nabídku také máme na Radima Breiteho. Je sice důležitou součástí našeho mužstva, ale v případě zajímavé nabídky bychom mu nebránili, ovšem jen v případě příchodu adekvátní náhrady za něj.“

