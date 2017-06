Sparťanská posila Ben Chaim: Rychlík jako Bale! Na jaře běhal 34,2 km/h

Sparta vzala 76 milionů a udělala z posily Tala Ben Chaima nejdražšího hráče v dějinách klubu a české ligy. Co v něm za takový balík získala? „Hlavně rychlost. Ben Chaim je neuvěřitelně rychlý,“ shodují se oslovení experti, kteří ho měli spoustu let na očích. A potvrzují to i konkrétní data.