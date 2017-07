Petrovi (opět) sedí styl Slovácka. S cizinou to bylo 50 na 50, říká

Tým už nevede Svatopluk Habanec, nýbrž Stanislav Levý. To hlavní se však nemění, Slovácko se snaží držet balon na zemi, což Jakubu Petrovi (27) naprosto vyhovuje. I proto po krachu zahraničního angažmá podepsal smlouvu v klubu, kde před třemi lety úspěšně hostoval. „Vím, do čeho jdu,“ pochvaluje si technický ofenzivní záložník.

Přehled má, sílu na míči také. Kondici však musí dohnat, v konkurenci dravců Marka Havlíka a Davida Machalíka nesmí Jakub Petr polevit. Ani ve Slovácku nemá holohlavý odchovanec Olomouce nic jistého. Od pátku je s týmem na soustředění ve Slovinsku, v sobotu by měl naskočit do utkání s Dinamem Záhřeb. A příští pátek ho čeká konfrontace s AS Řím! „Měl by nám pomoct,“ věří kouč Stanislav Levý (staro)nové posile.

Jste zklamaný, že vám nevyšlo angažmá v cizině?

„Nejsem. Říkal jsem, že to buď vyjde anebo ne. Bylo to 50:50. Byl jsem domluvený se Slováckem, že když nic neseženu, připojím se k týmu. Tak jsem tady. Podepsal jsem na dva roky, po roce si s vedením řekneme, co dál. Věděl jsem, do čeho jdu. Ve Slovácku je domácké prostředí, super fanoušci a lidi kolem klubu.“

Sedí vám herní styl?

„Už když jsem tady byl poprvé, hrálo se hodně po zemi. A to pořád platí. I proto jsem sem šel. Nikdo po nás nechce, ať zbytečně nakopáváme balony. Tohle mi vyhovuje.“

Na soustředění vás čeká mimo jiné zápas s AS Řím, špičkou italské Serie A. Co to pro vás znamená?

„Pro hodně kluků a myslím, že i pro mě, to bude velká zkušenost. Z takového zápasu si můžeme jedině něco vzít. Ale vůbec netuším, jak k tomu soupeř přistoupí.“

Jak se vám líbí tým Slovácka?

„Je tu hodně mladých kluků, což je dobře. Musí se vykopat, ale jsou hodně šikovní. Snad to bude šlapat.“

Jak se srovnáte s posledním debaklem 1:6 od Baníku?

„Baník měl v prvním poločase dvě šance a dal tři góly. Myslím, že se záchranou problémy mít nebude. Jinak jsme ale měli víc ze hry. Drželi jsme balon a oni nás svou zkušeností trestali. Musíme zlepšit finální fázi a chovat se v ní trošku drzeji. Víc do toho vletět.“

Zachrání se v lize „vaše“ Olomouc?

„Bude to mít složité, důležité je chytit začátek. Los má Sigma hodně těžký. Bude muset sbírat body hlavně doma. Když se jim to bude dařit, tak se nastartují a mohlo by jim to jít. Budu držet palce.“