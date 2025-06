Kouč Zlína: Posily Brna nejsou v našich možnostech. Hoftych? Velká pomoc

Opravdu nemůžete na přestupovém trhu konkurovat dvěma druholigovým celkům?

„Ty kluby se více zaměřily na nákladnější hráče, které si my asi nemůžeme dovolit anebo tímto směrem nechceme jít. Takže nám je vlastně neodvádí. Někteří se asi rozhodují, jestli jít třeba k nám anebo do Brna. Je to pro ně těžší.“

Zatím nicméně dorazilo šest noviců, což je na Zlín velký počet…

„Chtěli jsme doplnit kádr o hráče, kteří nám budou typologicky zapadat do kádru. Ještě máme prostor na příchod jednoho, který by mohl přijít v průběhu přípravy. Ideálně někoho kreativního nahoru na kraj. V první lize nás čekají daleko kvalitnější týmy. Určitě přijdou prohry. Když přijdou dvě tři, nesmíme se z toho zbláznit. Musíme být mentálně silní. Nepasujeme se do role černého koně soutěže a neuvažujeme o vyšších příčkách. Samozřejmě chceme být v tabulce co nejvýš a být nepříjemní pro každého.“

Hoftych pro mě bude velká pomoc

Mrzí vás odchod Vukadina Vukadinoviče do Brna?

„Samozřejmě je to ztráta. Nechtěli jsme se ho zbavovat. Vuky měl ještě na rok smlouvu, ale během jara přišel s tím, že už u nás nemá takovou motivaci a chtěl by změnit prostředí. Nevěděli jsme, kam půjde. Uvolnili jsme ho, vedení mu vyšlo obrovsky vstříc.“

Novým členem týmu je bývalý útočník Lukáš Železník, který se stal videoanalytikem. Jde mu to?

„Chtěli jsme tu pozici obsadit. Lukina ta práce zajímala, je do ní strašně zapálený. Ví, co chce. Pracuje s daty a myslím, že bude přínosem. Doteď jsme si to my trenéři dělali sami, což vás odvádí od práce na hřišti. Bylo toho hodně. Takhle to budeme mít připravené a můžeme se na soupeře připravit daleko dřív.“

Co přinese vám osobně příchod manažera Pavla Hoftycha?

„Jsem za něj strašně rád. Zdenda Grygera už byl víc aktivní na svazu a stal se místopředsedou FAČR. Pavel nám dosud pomáhal externě, byly to spíš konzultace. Je dobře, že už tady je na plný úvazek. Spoustu věcí může řešit on. Má obrovské zkušenosti na Slovensku i v Česku. Pro mě bude velká pomoc.“