Priske o Spartě: Diskutujeme o změnách. Chci se naučit česky, i když je to složité

Mluvil zdlouhavě, odhodlaně a s novou energií. Brian Priske má za sebou první tiskovou konferenci poté, co se zhruba po roce vrátil do pozice hlavního kouče Sparty. V pondělí dopoledne zahájil přípravu na hřišti, v níž má nakopnout letenský tým k návratu do boje o mistrovský titul. „Kádr potřebuje úpravy, postupné kroky a novou energii,“ řekl 48letý Dán.

Nejprve poprosil Ondřeje Kasíka, ředitele sparťanské komunikace, jestli může říct na úvod tiskové konference pár slov. Brian Priske vyjádřil upřímnou soustrast rodině Martina Vaita, bývalého novináře, jenž v minulých týdnech zemřel. „Mrzí mě, že se nemohu potkat s jedním z vás,“ sdělil do zaplněného sálu na letenském stadionu.

Poté se pustil do dlouhého povídání o návratu i nedávném angažmá ve Feyenoordu, kam před rokem odešel ze Sparty. „Jsem rád, že jsem zpátky a vidím známé tváře v klubu, ale i tady. Budu se snažit, aby moje čeština byla trochu lepší,“ řekl dánský kouč.

Takže berete Spartu jako dlouhodobější misi?

„Ve fotbale jsem se naučil, že nejde nic slíbit. Nikdy nevíte, co se stane. Samozřejmě jsem se vrátil do Sparty a podepsal dlouhodobý kontrakt, ale vždycky se soustředím na přítomnost. To dělám i teď. Nedokážu říct, co bude za čtyři, pět let. Podstatné je, že miluji tento klub a užívám si tohle město a zemi. Navázal jsem tady silné vztahy. Chci se zkrátka naučit česky, i když je to složité. Na tom nezmění nic, jestli tady budu rok, nebo pět let.“

Třeba Jan Kuchta a Lukáš Haraslín vás vítali zpátky ve Spartě fotkou na sociálních sítích. Jsou pro vás důležité vazby, které v týmu máte?

„Když jsem přemýšlel o tom, jaký klub si zvolím pro budoucí angažmá, bylo pro mě důležité, aby měl ambice, kvalitu a bojoval o titul. Sparta všechny požadavky naplňuje. Samozřejmě je pro mě jednodušší, že v klubu znám spoustu lidí, usnadňuje mi to adaptaci. Byl jsem tady dva roky, mám se zaměstnanci vybudované vztahy a zároveň Sparta je hladová a ambiciózní.“

Váš odchod do Feyenoordu nebyl zrovna hladký, jednoduchý. Vyříkal jste si všechno s Tomášem Rosickým a dalšími ve vedení klubu?

„Mluvili jsme spolu průběžně. Když jsem odcházel, pochopitelně se v médiích o tom spekulovalo. Ve výsledku všichni asi víme, co se stalo. Že tady sedím, je důkaz, že jsme si udrželi vzájemný respekt a vedení mi věří. Teď jsem znovu podepsal smlouvu ve Spartě, sedím tady a jsme všichni na stejné vlně. To je zásadní, abychom sebrali nějaké trofeje.“

Ve Spartě jste za dvě sezony získal dva tituly a triumf v českém poháru. Neriskujete tím, že jste se vrátil do klubu po jediném roce?

„Každý krok ve fotbale je risk, každý trenér riskuje. Nad tím jsem dlouho nepřemýšlel, není to něco, čím bych se zabýval. Vím, že poslední dvě sezony ve Spartě byly úspěšné, a proto můj návrat vyvolává obrovská očekávání. Ve fotbale ale nejsou žádné garance. Můžete udělat naprosto skvělou sezonu, ale stejně někdo může být lepší. Teď však přemýšlím pouze nad tím, jak dodat týmu elán, nakopnout ho a tlačit na hráče. To je zásadní, abychom mohli zvednout nad hlavu trofej. Co se stane, to se prostě stane. Nemůžu se dočkat, až začneme.“

Prožil jste rok ve Feyenoordu, který má lepší podmínky než Sparta. Inspiroval jste se v novém prostředí?

„Stoprocentně jsem si z Feyenoordu vzal hodně poznatků. Čelil jsem nějakým problémům a v posledních čtyřech měsících jsem se mohl ohlédnout za tím, co mi tohle angažmá přineslo. Stejně tak jsem se vracel k tomu, co se stalo ve Spartě nebo Antverpách. Snažil jsem se získat novou inspiraci a také energii. Když budu konkrétní, získal jsem ve Feyenoordu nové poznatky v taktických věcech, které jsou k vidění v nizozemské lize. Podobně jako v otázce fyzické přípravy. Něco může fungovat také ve Spartě. Každopádně jsem měl čas se připravit na novou práci a je třeba to využít k tomu, abychom měli dobrý start a byli od začátku připravení.“

Před třemi lety jste postupně tvořil nový tým, který sebral úspěch, ale nyní i vedení klubu mluvilo o nutné přestavbě. Chystáte tak revoluci v kádru?

„To je opravdu dobrá otázka. Nejsem si jistý, jestli termín revoluce je vhodný. Z historického hlediska jde o něco vážného, velkého, dramatického. A nevím, jestli tohle je úplně potřeba. Sledoval jsem pochopitelně poslední sezonu Sparty, na začátku si vedla dobře a postoupila do Ligy mistrů, ale taky vím, že poslední měsíce byly obtížné. Každopádně myslím, že tohle je ve fotbale normální poté, co tým dojde k úspěchu.“

Proto jsou potřeba zásahy?

„Myslím, že kádr potřebuje úpravy, postupné kroky a novou energii. Proto přišel nový trenér, noví členové realizačního týmu. Stejně tak i noví hráči do kádru. Myslím, že v týmu je kvalita, protože odehrál dobré zápasy v Lize mistrů, v české lize porazil Plzeň nebo Slavii. Každopádně si musíme být jistí, že z hráčů dostaneme to nejlepší ve všech pětatřiceti ligových zápasech.“

Zvažujeme všechny možné scénáře

Sparta dosud oznámila pouze příchody Santiaga Enemeho a Dominika Hollého. Stihl jste do přestupového plánu zasáhnout?

„Už při prvním angažmá jsem v tomto ohledu měl dobrou spolupráci s Rosou a s dalšími ve vedení. Na stejné úrovni to probíhá i v současné době. Máme podobné diskuze a dlouhé rozhovory, než někoho podepíšeme. Jasně, Sparta přivedla už dva hráče ještě před tím, že jsem přišel já, ale vedení má svou filozofii a zná můj styl. Vědí, kdo pasuje do toho, jak přemýšlím o fotbale. Ztratili jsme na Slavii sedmadvacet bodů, proto si všichni uvědomujeme, že se musíme zlepšit a využít přípravu, abychom vstoupili do sezony tak, jak si představujeme.“

Přemýšlíte nad tím, co udělat s dřívějšími oporami Kaanem Kairinenem nebo Veljkem Birmančevičem?

„Na tohle je docela jednoduché odpovědět. Přemýšlíme s vedením o všem a zkoumáme každý detail, ale nebudu mluvit o tom, kdo přijde, nebo odejde. Budu chránit kabinu ve všech ohledech a nebudu se vyjadřovat na veřejnosti ke konkrétním jménům, ale samozřejmě zvažujeme všechny možné scénáře, které mohou nastat.“

Vedení v klubových rozhovorech po sezoně přiznalo, že Spartě chyběli v posledních měsících lídři. Jde o něco, čím se bude zabývat?

„Lídrovství je strašně důležité. A vychází od vedení nebo ode mě. Je moje zodpovědnost, stejně tak realizačního týmu, abychom našli co nejvíc lídrů, kteří na sebe vezmou zodpovědnost. A nejde o to, že hráči podají dva, tři dobré výkony. Musí je zopakovat pětatřicetkrát v sezoně. Současně vím, že máme v kabině dobré lídry. Znám je. Důležité je, abychom drželi pohromadě a věřili cestě, po které společně půjdeme.“

Máte nový realizační tým, ve kterém budou pozici asistentů zastávat Diarmuid O’Carroll, Lukas Babalola a Jack Wilson. Vy osobně budete dohlížet na defenzivní fázi hry, která Spartě v minulé sezoně tolik nefungovala?

„Jako trenér mám zodpovědnost za všechno. Ne pouze za defenzivu. Rád ji dávám asistentům, ale ve výsledku to jde za mnou. Defenziva, ofenziva, standardky, všechno. Vím, že abychom vyhráli titul, je potřeba kvalitní defenziva. Ale o tom se můžeme bavit z mnoha úhlů pohledu, jestli hrát z nižšího bloku, jak držet míč nebo jestli být silnější v ofenzivě. Dívám se na každý aspekt hry, ve kterém můžeme být lepší. A je toho hodně, na čem pracovat. Každopádně v týmu je kvalita, a pokud budeme tvrdě pracovat, můžeme se posunout.“

Žene vás i rivalita se Slavií, která suverénně vyhrála v uplynulé sezoně mistrovský titul? Třeba Jindřich Trpišovský, její trenér, se údajně vyjádřil, že mu souboje s vámi chyběly.

„Upřímně se nedívám na to, jestli je mezi mnou a Jindřichem Trpišovským rivalita. Spíš to vidím jako souboj mezi dvěma největšími kluby v lize. Pokud hrajete derby, cítíte zodpovědnost vůči všem, kteří milují Spartu. Já se soustředím spíš na svůj tým a klub. Pokud se podívám na konkurenci v podobě Slavie, Plzně nebo Baníku, musíme se vrátit mezi nejlepší. A že je česká liga tak kvalitní a vyvíjí se, je jen dobře pro český fotbal. Když se podíváte, kolik máte klubů v evropských pohárech, tak je to velká věc. Měli byste být hrdí na to, že soutěž je tak atraktivní.“