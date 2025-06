Koželuh o soupeřích na ME: Jejich rychlost, síla… To se s námi nedá srovnávat

PŘÍMO ZE SLOVENSKA | Po přestávce do hry proti Německu (2:4) přinesl energii, kvalitu i vyšší odvahu. Ke zvratu skóre ale nestačila ani bojovnost Josefa Koželuha. „Hráli jsme proti tomu nejlepšímu, co v našem ročníku v Evropě najdete. Jejich rychlost, síla, přesnost… To se s námi nedá srovnávat,“ uznal s už s odstupem obrovskou kvalitu soupeře pravý wingbek, který do obou utkání na ME do 21 letu naskočil až z lavičky. Proti Slovinsku by ale mohl vyběhnout na trávník od začátku.

Pojďme se ještě vrátit k zápasu s Německem. Vy jste nastoupil až do druhého poločasu, ve kterém se hrál poměrně bláznivý fotbal. Jak to vypadalo z vašeho pohledu?

„Myslím, že druhý poločas z naší strany vlastně nebyl špatný. Je škoda, že jsme ještě těsně po přestávce dostali další dva góly. Pak jsme měli šance minimálně na vyrovnání a hrozně nás mrzí, že jsme z druhého poločasu nedokázali vytěžit víc.“

Vy jste nastoupil po přestávce na pravou stranou místo Matěje Hadaše, jaké jste měl pokyny od trenéra?

„Co nejvíc to rozpohybovat a trošku to tam pobláznit. Věřím, že se to aspoň částečně povedlo a nějaké ovoce to přineslo. Na lepší výsledek to ale bylo málo.“

Trenér Suchopárek říkal, že hráči v základní sestavě měli možná až přílišný respekt z německých individualit. Kladl vám na srdce, abyste se nebál hrát?

„Určitě to byla jedna z věcí a věřím, že se to i ukázalo a výkon ve druhém poločase se zvednul. Musím ale zopakovat, že to stejně nestačilo, a to nás jako tým samozřejmě mrzí nejvíc.“

Byli Němci ještě lepší než Anglie?

„Anglie byla vyspělejší individuálně, Německo zase hrálo víc jako tým a ne nadarmo v celém tomto cyklu ještě neprohrálo jediný zápas.“

Jak jste si střetnutí s takhle kvalitními hráči užil vy z individuálního pohledu?

„Hráli jsme proti tomu nejlepšímu, co v našem ročníku v Evropě najdete. V tomhle ohledu jsou to obrovské zkušenosti a víme, na čem máme pracovat. Jejich rychlost, síla, přesnost… To se s námi nedá srovnávat.“

Na vaší pozici pravého obránce nastoupili za soupeře Archie Gray a Nnamdi Collins. Odkoukal jste něco přímo od nich? Jsou to pro vás třeba vzory?

„Vzory úplně ne, ale výborní fotbalisti jsou to všichni a jsem rád, že jsem si mohl na vlastní kůži vyzkoušet, jak se to hraje v zahraničí.“

Teď vás čeká Slovinsko, což není tak zvučný soupeř a nemá v kádru větší hvězdy. Co od zápasu očekáváte?

„Nechci nikoho podceňovat, ale v porovnání s předchozími dvěma to bude ten nejsnadnější soupeř. Pořád je to ale EURO. Všechny týmy jsou tady kvalitní a nedostaly se sem náhodou. My věříme, že se nám povede aspoň ten jeden zápas urvat.“

V prvních dvou zápasech Slovinci nedali ani jeden gól…

„To o ničem nerozhoduje. Hráli proti Německu a Anglii a my moc dobře víme, jak těžcí soupeři to jsou. My se tedy musíme soustředit hlavně na sebe, a když podáme náš nejlepší výkon, tak se s mistrovstvím Evropy snad rozloučíme dobrým výsledkem.“

Pro velkou část hráčů i pro realizační tým jde o poslední zápas v jednadvacítce. Bude to pro vás nějaká extra motivace?

„Ano, budeme ze sebe chtít vydat maximum, abychom se s trenéry i s celým mládežnickým fotbalem rozloučili co nejlíp. Věříme, že se nám to podaří i kvůli fanouškům, kteří nás tu fantasticky podporují od prvního dne.“

První dva zápasy jste začal na lavičce, budete v tom třetím v základní jedenáctce?

„Nevím. Opravdu vůbec netuším, co se trenérovi honí v hlavě. Nějaké změny samozřejmě můžou přijít, ale taky nemusí. Uvidíme až těsně před výkopem.“

Právě teď začíná prakticky všem ligovým klubům příprava. Pojedete ze Slovenska rovnou za týmem, nebo si užijete aspoň krátkou dovolenou?

„Věřím, že aspoň pár dní volna dostanu, ale záleží to samozřejmě na domluvě s trenérem. Zatím jsme to neřešili.“