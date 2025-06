Gning už je v Karviné. Hyský: Nebylo jednoduché se s jeho agentem domluvit. Co Vecheta?

Po historicky nejlepší prvoligové sezoně, kterou karvinští fotbalisté orámovali účastí v prostřední skupině, roste v MFK chuť. Nechybí kouči Martinu Hyskému, nechybí ani hráčům v čele s nestárnoucím matadorem Jiřím Fleišmanem. Navíc v minulém týdnu klub ohlásil velkou posilu do útoku. Z Teplic dorazil Abdallah Gning, jenž na sebe v průběhu uplynulého ročníku upozornil třaskavým (skoro)přestupem do Polska.

Když v únoru chyběl Abdallah Gning v zápasové nominaci na duel s Plzní, okamžitě se začalo spekulovat. Teplice poté prostřednictvím ředitele Rudolfa Řepky přispěchaly s vyjádřením, že klub čelil ze strany Gningova agenta Daniela Chrysostoma obrovskému tlaku a výhružkám.

Zdálo se velmi nepravděpodobné, že by měl Gning na severu Čech pokračovat, jenže šestadvacetiletý útočník nakonec v Lodži neprošel zdravotní prohlídkou kvůli problémům s klouby. Na Stínadlech tak pokračoval a po vypršení smlouvy se dohodl v Karviné na víceletém kontraktu.

„Po zdravotní stránce jsme si ho samozřejmě proklepli. Je v pořádku, nic mu není a fotbal na nejvyšší úrovni hrát může. Jsem rád, že to dopadlo, protože to pro něj nebyl jednoduchý přechod. Hlavně nebylo jednoduché se domluvit s jeho agentem, který, jak víme, má svoje pozitivní i negativní věci. Nicméně musím pochválit vedení klubu, které na tom dělalo a dokázalo to domluvit tak, že Abdallah je tady,“ těší Martina Hyského.

Vecheta má jako jediný hráč zelenou k odchodu

O Senegalce byl zájem i jinde, Karviná tak musela být při vyjednávání rychlá. Pomohl i Hyský, který v roce 2022 vedl Gninga ve Vlašimi. „Byl jsem vlastně první, kdo ho kontaktoval a ptal jsem se ho, jestli by měl chuť do Karviné přijít a pomoct nám. Cítil jsem, že chuť má. Určitě nám napomohla i situace kolem nepovedeného přestupu do Polska a jeho zdravotního stavu,“ ví karvinský kouč.

Jak vůbec na vlašimskou spolupráci s Gningem vzpomíná? „Přišel na zkoušku, když mu bylo třiadvacet, což znamená, že už nebyl zrovna nejmladším hráčem z Afriky. Okamžitě ale bylo vidět, že to je chytrý hráč. Sice neuměl anglicky, protože mluvil jenom francouzsky, ale vždy chápal, co se po něm na hřišti chce.“

Gning může být i chystanou náhradou pro případný přestup Filipa Vechety, pátého nejlepšího kanonýrka minulé sezony Chance Ligy. „Svými výkony si řekl o to jít někam dál. Je to hráč, který má svoji cenu, ale sezonu měl opravdu výbornou, takže nechci a ani nechceme, aby někam za každou cenu a pod cenou odcházel. Momentálně je to právoplatný hráč Karviné,“ zdůrazňuje Hyský.

Vecheta je v těchto dnech na mistrovství Evropy do 21 let, kde jej ještě ve středu čeká závěrečné utkání se Slovinskem. Do Karviné se vrátí následně. „Řeknu to tak, že z našeho kádru je asi jediným hráčem, který má zelenou odejít, když na něj přijde adekvátní nabídka. Ta ale zatím není,“ doplňuje devětačtyřicetiletý trenér.