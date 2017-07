Obrovské osvěžení, hodnotí Rosický kouče Sparty. Jak vidí posily Slavie?

Video k článku 360p REKLAMA Dobrá zpráva pro Spartu! Podívejte se, jak Rosický trénuje bez omezení s týmem VŠECHNA VIDEA ZDE

Během léta se ve Spartě událo mnoho změn, nyní funguje jinak. Jak to vnímáte?

„Určitě je to pozitivní, to bez debat. Na jednu stranu jste zmínil, že je to jiný způsob práce. Pro kluky, kteří nevědí, jak to funguje v zahraničí, je to strašně zajímavé. Vidí, jak pracuje zahraniční trenér, konkrétně Italové u nás. Dá se říct, že změny jsou okamžitě vidět. Lepší profesionalita v organizaci, komunikaci. Zázemí se mění, to Sparta strašně potřebovala. Loni jsem se vracel z top klubu do prostředí, které se během šestnácti let vůbec nezměnilo. Následně se snažíte odpovědným lidem říkat, že jsou tam věci, které by se měly změnit. Nyní je to jiné. To, co dřív nešlo, teď jde. Pro klub je to pozitivní, posune se dál. Některé problémy, které Sparta má, a že jich bylo dost, se umažou.“

Jak složité je si na tolik změn zvyknout?

„Některé věci nejsou těžké. Je to o nastavení, o kompetencích. O tom, kdo na sebe vezme zodpovědnost. Některé věci se dají nastavit okamžitě, což už proběhlo. Okamžitě se to zprofesionalizuje, klub se tím posouvá dál.“

Když jste po návratu do Čech viděl, v jakém stavu Sparta je, snažil jste se dávat nějaká doporučení?

(krátce se zamyslí) „Nevracel jsem se s tím, že budu pomáhat v téhle roli. Když máte zkušenosti, jako mám za sebou já, je to i o tom, jestli na to někdo chce slyšet. Samozřejmě, spousta věcí je o financích, co si budeme říkat. Nerad srovnávám, abych říkal, že v Arsenalu to bylo takhle a tady to nejde. Finanční možnosti jsou úplně jinde, to srovnání je nefér i vůči Spartě, protože takové možnosti nemá. To se týká zázemí, servisu pro hráče. Nechci ale říct, že tu jsou problémem finance. Sparta má skvělého majitele, který do ní pumpuje peníze. Ale změny byly na čase, pomůže to vývoji klubu. Nechci být konkrétní, ale když jsme o něčem mluvili, že by něco mělo být jinak, všechno začínalo slovy „ale“. Teď je to okamžitě „ano“. Pro klub je to dobře.“

Jste tedy přesvědčený, že Sparta kráčí správným směrem?

„Krok správným směrem, to je vždycky těžké určit. Je to strašně zajímavý krok, hlavně pro kluky, kteří nevědí, jaké je to venku. Je tu kouč s jinými idejemi, než jsou kluci zvyklí. Je to obrovské osvěžení. Jestli je to správně, to určí až výsledky. Můžeme se tu bavit, že je to skvělé, může přijít třeba Mourinho, všichni budou nadšení a pak to nebude fungovat. Jediným měřítkem jsou výsledky. Sparta se tímhle krokem, že pan Křetínský do týmu hodně investuje, posune.“

Jaký dojem na vás zatím udělal trenér Andrea Stramaccioni?

„Velmi dobrý. Je to autorita, což je důležité pro kluky. Když to vezmu z pracovního hlediska, dobře víc, co chce, dokáže to vysvětlit, i když mluví anglicky. Pro mě to není problém, nezaznamenal jsem, že by pro kluky byl. Co se vysvětlování týče, tak je velice srozumitelný. Důležité i pro mě je, že to na nás nenaházel všechno najednou, protože by to bylo ještě těžší. Jde bod po bodu, až jsme schopní to pochopit a děláme to dobře, pokračuje dál. Je to delší proces, my čas nemáme, změn je strašně moc. Nese to i svoje riziko, to je jasné.“

Kdy myslíte, že si mužstvo ideálně sedne?

„To je opravdu těžké říct. Když uděláte tolik změn, nedá se to odhadovat. Vezměte si, kolik jenom máme nových hráčů. To je obrovský zásah do mužstva, z poloviny nový mančaft. Nejde jen o to, co chce hrát trenér. Jsou tam návaznosti hráč na hráče, nemáte čas, který byste potřeboval, když se tvoří něco nového. Nástrahy jsou tu obrovské.“

Skoro se nabízí otázka, zda bude Sparta připravená na předkolo Evropské ligy...

„To je dobrý dotaz. Ale já vám na něj nedokážu momentálně odpovědět. Všichni dělají všechno pro to, aby byla. Obě soustředění se daří, až na zraněné kluky, kteří nás teď opustili. Samozřejmě je spousta šrámů, ale to je normální, protože se trénuje hodně. V dnešním fotbale to tak je.“

Sparta v létě hodně zainvestovala do posil. Co na ta jména říkáte?

„Skládá se to zajímavě, trenér cíleně říká, co chce, jak to cítí, co tým potřebuje. Na všechno je ovšem brzo. Jsou to zajímavá jména, v případě Marka přišel zkušený střelec, takových není nikdy dost. Ale je brzo na nějaké hodnocení, ani těch fotbalových věcí jsme ještě nedělali dost. Hodně se toho dělá mimo hřiště, bez balonu. Na tyhle úvahy je brzo.“

Jak velkým problémem je, že má řada hráčů zdravotní problémy?

„Hráče k dispozici, pokud hrajete dvakrát v týdnu, nebudete mít nikdy všechny. Fotbal je tak rychlý a fyzický, podívejte se do Anglie. Zbývá nám přes čtrnáct dnů do prvního ostrého zápasu, ale je vidět, že se ubírá z toho velkého fyzična a přechází to do taktických fotbalových věcí. Teď už to půjde z největší části herním směrem. Když se vrátím k zápasu s Kyjevem, trenér nechtěl vyloženě ukázat všechny věci. On ví, že jsme ve fázi, kdy Kyjev hraje za pár dní zápas a my až za čtrnáct dnů. Ale to je normální, nesmíme panikařit, že se prohrálo 1:4. Jasně, kdo chce prohrát? Ale nemůžete tomu dávat váhu. Já ji určitě nedávám. Z mojí zkušenosti, měl jsem v zahraničí tři trenéry. Jeden z nich třeba říkal, že ho výsledky v přípravných zápasech vůbec nezajímají.“

Kdo to byl?

„To si odvodíte, ne?“ (směje se)

Sparta má většinu postů zdvojených, neplatí to ale pro pozici podhrotového hráče, kde je po odchodu Bořka Dočkala díra. Vnímáte, že se na tento post nabízíte vy?

„Je otázka, jestli se mnou trenér na tuhle pozici počítá. Já mám výhodu, že z těch tří pozic v záloze mě můžete dát, kam chcete. Každý trenér to vidí jinak. Zatím mě kouč dával na podhrot, co jsme zkoušeli v tréninku. Uvidíme.“

V čem by Sparta měla být herně jiná?

„Největším problémem byla hra směrem dopředu. Co se týče defenzivy, tak tu ti kluci jsou schopní hrát velice slušně, takticky dobře. Směrem dopředu to není věc jen Sparty, ale celého českého fotbalu, který má problém s ofenzivou, kreativitou a invencí. Když si vezmete ligu, která vůbec není špatná, i když ji určité věci sráží, tak je fotbal velice taktický. I týmy ze středu tabulky hrají takticky velice slušně. Ale problém s ofenzivou je v celém fotbale. Když se podíváte na individuální schopnosti hráčů, tak to nestačí.“

ANKETA

Nakousl jste českou ligu. Očekáváte nejzajímavější sezonu za poslední roky s ohledem na to, že se bude hrát o přímý postup do Ligy mistrů?

„Bez debat. Hlavně ta možnost postoupit do Ligy mistrů. To otevřelo stavidla Slavie a Sparty, že do toho tolik investují.“

Připomíná vám to dávné roky, kdy tyhle dva kluby byly daleko přede všemi?

„Ale já bych na Plzeň po návratu trenéra Vrby vůbec nezapomínal. Bude v nejlepší pozici z těch tří. Nebude se o ní mluvit, nedělá takové investice jako Sparta a Slavia, bude v klidu. Bude to hodně zajímavé.“

Co vám blesklo hlavou, když Slavia přivedla Dannyho, Altintopa nebo Rotaně?

„Nic moc. Nevím, že by mě napadlo něco velkého. Ani jednoho jsem strašně dlouho neviděl. Samozřejmě všechny tři znám. Danny se mi líbil roky nazpátek, je to šikovný hráč. Ale jak na tom ti kluci momentálně jsou, to nevím. Spíš to beru z pozice, že liga bude mnohem zajímavější, protože něco takového tady nebylo, aby přišel Danny ze Zenitu Petrohrad. Dřív z velkých zahraničních klubů chodili jen odchovanci, kteří se vraceli. Třeba já nebo Šmíca. Kluci, které koupila Slavia, sem nejdou, protože mají rádi Slavii, ale protože jsou zaplacení. A zase končíme u té vidiny Ligy mistrů.“

