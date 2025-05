Koller na ostravském beachvolejbalu: Finále LM? Přál bych Enriquemu, odchody pomohly

Po úchvatné fotbalové kariéře se nějaký čas věnoval i plážovému fotbalu. Teď ovšem přijel na J&T Banka Ostrava Beach Pro, aby si po boku Kristýny Kolocové zahrál také beachvolejbal. Sportovní všeuměl Jan Koller, historicky nejlepší reprezentační střelec, bude v sobotu večer po očku sledovat i mnichovské finále Ligy mistrů mezi PSG a Interem Milán. „Musím ještě na otočku do Prahy, takže v autě budu asi jenom poslouchat,“ líčí dvaapadesátiletý bronzový medailista z ME 2004.

Komu budete ve finále přát?

„Je mi to jedno, ale už zhruba ve čtvrtfinále jsem tipoval, že letos má PSG tým, který by to konečně mohl zvládnout. Více asi budu držet palce Paříži.“

Ostatně právě k Francii máte blízko, když jste na konci kariéry hrál v Cannes.

„K Paříži však tolik ne, ale líbí se mi, jak to tam dali dohromady. Je to už spíše takový klub, který preferuje týmovost. Trenéru Luisi Enriquemu bych to přál.“

Pomohly jim podle vás odchody Messiho či Neymara?

„Určitě, i Mbappého odchod pomohl. Teď si to Enrique může dělat podle svých představ. Je vidět, že si to postavil, jak chtěl a přináší to ovoce.“

Každopádně co Inter Milán? Viděl jste jeho zápasy s Barcelonou?

„Barcelony mi bylo líto, protože tohle byla reklama na fotbal. Nádherný dvojzápas! Od Interu jsem nečekal, že takové dvojutkání předvede. Možná to opravdu bylo předčasné finále, ale bohužel mohl postoupit jenom jeden.“

Na Azurovém pobřeží jsem hrál pravidelně

Nicméně takové finálové složení byste před sezonou LM asi netipoval, že?

„Když jsem viděl Inter na Spartě, tak určitě bych ho na finále netipoval.“

Pokud vyjde počasí, v Ostravě nastoupíte do exhibičního zápasu plážového volejbalu. Jaký k němu máte vztah?

„Dřív, když jsem žil na Azurovém pobřeží, byl ten vztah větší. Tam jsem chodil hrát plážový volejbal pravidelně, teď se ale musím přiznat, že za poslední roky, co žiju v Česku, spíš preferuju jiné sporty. Nicméně jsem rád, že jsem dostal pozvání a můžu tady být. Jsem tady poprvé v životě, atmosféra je skvělá.“

Hned to na vás dýchlo, viďte?

„Zrovna jsem dorazil, takže atmosféru ještě nasávám. Uvidíme, jestli se můj zápas bude konat, protože mají přijít nějaké bouřky. Když už jsem tady, rád bych si zahrál, přestože to bude těžké. Mám z toho trošku trému.“ (usmívá se)

Je jednodušší hrát plážový volejbal, nebo plážový fotbal, který jste si v minulosti zkusil?

„Pro mě, když jsem se živil nohama, tak určitě fotbal. I když samozřejmě plážový fotbal je oproti normálnímu fotbalu úplně jiný sport. I tak se na to dokážu adaptovat lépe než na plážový volejbal, protože ruce jsem přeci jen tolik nevyužíval.“ (usmívá se)