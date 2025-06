Dva roky strávil ve francouzské metropoli a dokázal doručit to, co se nepovedlo nikomu před ním. Taktický mág Luis Enrique se zbavil hvězd a postavil si přesně takový tým, jaký chtěl. A dovedl PSG až na evropský vrchol. „Dal nám volnost a udržel nás v klidu. To je jeho filozofie. Na finále nás připravil nejlépe, jak mohl – a bylo to vidět,“ chválil kouče po výhře 5:0 nad Interem ve finále Ligy mistrů brankář Gianluigi Donnarumma. A fanoušci si pro španělského trenéra připravili fenomenální choreo, které okamžitě obletělo celý svět.