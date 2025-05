Za tímto snem mířil francouzský klub od roku 2011, kdy většinový podíl odkoupil extrémně bohatý katarský vlastník a prakticky ze dne na den posunul klub mezi absolutní evropskou elitu.

Dlouho se o to snažili skrze nákladné nákupy blyštivých hvězd jako Ibrahimovič, Neymar, Messi či Mbappé. Právě letní odchod posledního jmenovaného byl možná klíčem k tomuto vytouženému úspěchu. Sám trenér Luis Enrique při přestupu Mbappého do Realu Madrid řekl, že se tým zlepší. A přesně to se stalo.

Po triumfech ve francouzské lize a poháru dokráčela Paříž i za tou trofejí, kterou si přála nejvíc. A slovo dokráčela, sedí. Ve finále prakticky nemusela nějak výrazně přidat a italského soka válcovala od samého úvodu. Ve dvacáté minutě už na ukazateli skóre svítil výsledek 2:0 a po přestávce se náskok jen navyšoval.

„Tohle je ta trofej, na kterou celý klub čekal! Je to obrovský úspěch. Osobně mě to hodně zasáhlo, protože jsem o to usiloval roky. Vyhrát Ligu mistrů tady je jako jich vyhrát pět s nějakým jiným klubem!“ svítili oči Presnela Kimpembeho – jednoho ze dvou hráčů současného kádru, který si pamatuje i předchozí prohrané finále z roku 2020. Tím druhým je pak kapitán Marquinhos, jenž jako první pozvedl slavný ušatý pohár nad hlavu.

Zářil nejmladší hráč na hřišti

Hlavní postavou finále byl ale někdo úplně jiný. Reflektory na sebe přilákal lehce překvapivě nejmladší muž na hřišti – teprve devatenáctiletý Désiré Doué. Na první branku přihrál a další dvě dokonce sám vstřelil. Francouzský supertalent se tak stal vůbec prvním fotbalistou, který se ve finále Champions League přímo podílel na třech vstřelených gólech.

„Nemám slov. Bylo to prostě neskutečné. Omlouvám se, ale já vůbec nevím, jak to popsat. Tohle je ten největší klub na světě a my jsme s ním dokázali něco ohromného,“ vyjádřil své bezprostřední pocity finálový střelec.

Závěrečnou půlhodinu už mohli fanoušci i hráči na lavičce slavit, na hřišti se ale modré komando dál bavilo a přidalo ještě dvě branky. Vůbec poprvé v historii tak finále Ligy mistrů skončilo rozdílem pěti branek. „Výhra 5:0, to se asi už nebude opakovat,“ zíral s údivem na závěrečné skóre nadšený klubový šéf.

„Je to neuvěřitelné. Tohle byl náš sen a znamená to pro nás úplně všechno. Chtěli jsme to vyhrát hlavně pro fanoušky a jsem strašně rád, že jsme to dokázali. Hodně to o nás vypovídá. Máme skvělý tým a nedostali jsme se až sem náhodou. Tvrdě jsme makali a teď můžeme oslavovat,“ radoval se v rozhovoru pro TNT Sports autor jedné asistence Vitinha, jenž ve středu pole podal prakticky bezchybný výkon.

PSG se tak po vynikající jarní jízdě stává už 24. klubem a zároveň teprve druhým francouzským, který kdy ovládl nejprestižnější evropskou soutěž. A na tuhle noc v Paříži určitě hned tak nezapomenou.