Hubínkův rozkol s Bohemians: otec útočí! Jen mu škodí, oponuje Koubek

Velká nespokojenost s herním zařazením, postavením v týmu, přidělováním úkolů. Tyto výhrady nevznesl ovšem dvaadvacetiletý záložník Michal Hubínek, ale jeho otec Jan.

„Hráč využil výstupní klauzule ve smlouvě a požádal vedení klubu o přestup, tudíž neodcestoval s mužstvem na herní soustředění do Německa a v současné době se připravuje s juniorkou,“ poskytl oficiální vyjádření tiskový mluvčí Tomáš Mutinský.

„Za Michala Hubínka vede i v tomto věku většinu jednání jeho otec,“ konstatovalo vedení klubu. A výtky vůči trenérovi Martinu Haškovi staršímu a jeho předchůdci Miroslavu Koubkovi byly opravdu silné: zvolili nevhodný systém, který syna poškozoval, byl odstrkovaný, opomíjený. Z ofenzivního záložníka byl stáhnutý na defenzivního, čímž se vytratila jeho hodnota. Bylo toho dost.

„Je zřejmé, že Michal neměl a nemá podporu vedení klubu a já osobně jsem přesvědčen, že klub nezajistil rozvoj tohoto hráče tak, aby mohl přinést Bohemce sportovní a ekonomický efekt,“ postěžoval si Jan Hubínek na fanouškovském fóru klubu.

Všiml si ho přece Lavička, namítá Hašek

Bývalý kouč týmu Koubek tento pohled zásadně odmítá. „Michal nemá potřebnou kvalitu do útoku, proto jsem mu našel nové místo,“ vysvětloval svůj krok, v němž pokračoval i jeho nástupce. „Naopak se v nové roli uplatnil, že si ho povšiml i trenér jedenadvacítky Vítězslav Lavička a vzal ho na evropský šampionát do Polska,“ předložil jasný argument Hašek. „Jako ofenzivní záložník nijak nevynikal,“ dodal.

Koubkovi se pranic nelíbí, že Hubínkův otec takto ostře zasahuje do odborných věcí. „Svými soudy jenom synovi škodí a měl by začít hledat chyby i někde jinde než u trenérů či funkcionářů,“ doporučil. „Ve své kariéře jsem se nikdy s takovým přístupem rodiče nesetkal,“ zdůraznil šestapadesátiletý kouč, jenž nyní působí jako asistent u reprezentačního A-týmu.

Nelibé zkušenosti s otcem hráče má i vedení. „Již během prodlužování smlouvy v loňském roce jsme vedli velmi složitá jednání s panem Hubínkem starším, kdy dával najevo, že by syna rád viděl v družstvu na jiné sportovní úrovni,“ uvedlo. „Na prodloužení jsme se mohli nakonec domluvit pouze za podmínky, že do smlouvy byla doložena výstupní klauzule, kdy bude uvolněn z klubu.“

To se také stalo, reprezentant do 21 let má svolení hledat si nové angažmá a připravuje se s juniorkou. „Jestli nebude přestup uzavřen do konce příštího týdne, bude celou situaci řešit představenstvo klubu,“ sdělil tiskový mluvčí Mutinský.