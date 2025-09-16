MOL Cup: Lanžhot - Plzeň 1:6. Viktoria jde dál, skvělý (ovázaný) Vydra, ukázal se Bello
V moravském příhraničním Lanžhotě si fanoušci užili sváteční událost. Na utkání 3. kola MOL Cupu přijela Viktoria Plzeň, s domácím divizním celkem si poradila jasným výsledkem 6:1. Hřiště obsypané diváky, kam přišlo téměř tři tisíce fanoušků, vidělo mimo jiné skvělé představení Matěje Vydry, který nastartoval cestu favorita za pohodlným postupem. Na pravé straně se dařilo Jamesi Bellovi, který skóroval poprvé v soutěžním utkání za první tým.
Trenér Miroslav Koubek udělal se svými kolegy oproti víkendové lize s Olomoucí (1:0) devět změn v sestavě. Přesto v základu zůstala potřebná kvalita. Po zraněních získávali zápasovou praxi Karel Spáčil, Denis Višinský a především se na hrot vrátil Matěj Vydra.
Plzeňský kapitán otevřel skóre v desáté minutě, precizně zakončil akci rozjetou z pravé strany od Jamese Bella. Vydra pomohl i druhé brance Christophea Kabonga, ve druhé půli ještě napálil břevno. Ačkoliv nastupuje se zatejpovanými koleny, vypadal po zdravotní pauze zaviněné svalovými problémy zpátky ve formě.
„Takhle by to mělo vypadat, Vydra nezachrtil a předložil míč lépe postavenému spoluhráči, pak už to byla jenom rutina,“ líbilo se trenéru Františku Komňackému, který zápas hodnotil ve studiu Oneplay Sport.
Domácí příznivci zaplnili stadion divizního Lanžhotu na tribunách i podél klandru, hlasatel oznámil 2 952 diváků. Souboje v domácím poháru nabízí zajímavé srovnání elitních českých klubů s menšími celky, pro ně bývá podobný zápas významným svátkem. A také střet s realitou prvoligové kvality, což se ukázalo zejména ve druhé fázi zápasu, kdy domácím docházely síly.
Diváci si zakřičeli gól na konci prvního poločasu, kdy proměněnou penaltou snížil na 1:2 Peter Balážik. Západočeský favorit ale drama nepřipustil, ve druhé půli přidal další branky a zvítězil jednoznačně 6:1. Vedle Vydry, Kabonga a Bella se zapsali mezi střelce také Karel Spáčil, Rafiu Durosinmi a Tomáš Ladra.
Bello má velký potenciál
Poprvé v plzeňském základu šel do ostrého zápasu James Bello. Dvacetiletý křídelník se už v přípravě probojoval z béčka do prvního týmu, trenéři jasně naznačují, že s ním chtějí pracovat a vidí v něm významný potenciál.
Bellovi duel proti celku z nižší soutěže vyšel. Na první gól přihrál Vydrovi, dobře rozjel druhou akci zakončenou Kabongem. Skvělý výkon vyšperkoval premiérovým gólem za áčko, když přesně uklidil křižný centr od Spáčila. Jediná kaňka je jeho současná defenziva, právě mladý křídelník fauloval před gólovou penaltou.
„Bello je výborný vepředu, samozřejmě má rezervy dozadu, na tom musí pracovat. Penaltu udělal on, špatně zachytil náběh soupeře. Ale dopředu to byl jeden z našich nejaktivnějších a nejnebezpečnějších hráčů. Je to mladý hráč, má velký potenciál. My to z něj musíme co nejrychleji dostat. Roste a bude dobrej,“ chválil nejmladšího hráče Plzně nasazeného do utkání plzeňský asistent Jan Trousil.
Pro Viktorii šlo sice o výjezd na vzdálenější konec republiky, nicméně příjemnou přípravu na sobotní těžkou šichtu. Plzeň jede na Letnou, ve šlágru víkendového kola Chance Ligy změří síly se Spartou.
V Lanžhotě si mohla škrtnout nepříjemný úkol a v klidu prošla do další fáze domácího poháru. „Kvůli tomuhle je MOL Cup krásný, že si celky z nižších soutěží zahrají takové zápasy. Atmosféra byla výborná. První poločas jsme nepouštěli Lanžhot pořádně na naši půlku, dokud měli síly, hráli velice odvážně. Pak jsme ale dali čtyři góly a mohli přidat další. Jsme spokojení, že jsme postoupili, pro lidi to byl snad atraktivní zápas,“ hodnotil utkání Trousil. „Nás těší gól, víc jsme si nevypracovali. Byla jen otázka, kolik šancí Plzeň využije. Šest inkasovaných gólů vypadá dost, ale to je rozdíl těch čtyř tříd,“ doplnil trenér Lanžhotu Milan Valachovič.