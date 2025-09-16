Předplatné

Bohemians našli osu, Slovácko s talentem underperformuje. Střihavka s novým gólmanem?

Video placeholder
Toto video je součástí balíčku PREMIUM.
Odemkněte si exkluzivní obsah a videa!
Koupit
TV iSport
Chance Liga
Začít diskusi (0)

V Ďolíčku panuje dobrá nálada, může za to díky výhře nad Slováckem desetibodový zisk a k tomu zápas k dobru. „Našli osu sestavy,“ zmiňuje hlavní důvod redaktor Michal Kvasnica. „Protože posily okamžitě zapadly do základní sestavy a pomohly ostatním,“ doplňuje jeho kolega Bartoloměj Černík v novém díle pořadu Liga naruby Zoom, který se kromě dění v Bohemians věnuje například i Slovácku či Pardubicím.

Co také v pořadu zazní:

  • Výborný Čermák na šestce
  • Ze Siňavského je bek
  • Kdo chce Kadlece?
  • Ramírez na cestě do Ďolíčku
  • Nový klenot Barát
  • Změny v sestavě Pardubic

Celý díl podcastu sledujte na liganaruby.cz a v sekci iSport Premium.

#TýmZVRPSkóreB
1Slavia862018:620
2Sparta861117:919
3Jablonec853012:518
4Plzeň843116:715
5Zlín842211:914
6Olomouc84135:413
7Karviná840413:1112
8Liberec832311:1011
9Bohemians73135:810
10Hr. Králové823310:129
11Dukla81437:107
12Ml. Boleslav721414:217
13Slovácko81254:105
14Ostrava61144:74
15Teplice71068:163
16Pardubice70258:182
  • Skupina o titul
  • Play-off o umístění
  • Skupina o záchranu

Tento článek je součástí balíčku PREMIUM.

Odemkněte si exkluzivní obsah a videa!

Koupit
Začít diskuzi

Chance Liga - první fotbalová liga 2025/2026

Nejvyšší česká liga bude i v sezoně 2025/26 nést název Chance Liga. Titul obhajuje Slavia Praha a je největším favoritem na vítězství i v tomto ročníku. Sparta, Viktoria Plzeň a Baník Ostrava budou chtít rovněž promluvit do boje o titul.

iSport FantasySestřihy zápasůVIDEO momenty

Stránky klubů: Viktoria Plzeň * Slavia Praha * Sparta Praha * Bohemians 1905

Fotbal dnes * Liga mistrů * Evropská liga * Konferenční liga

Doporučujeme

Články z jiných titulů