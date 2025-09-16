Expert Ruman před Bodö: Intenzivní bitva, Holeš se zapotí. Půjde Slavia do čtyřky vzadu?
Liga mistrů ve slávistickém podání začne pořádně v tempu. Norský mistr Bodö/Glimt totiž sází na intenzitu, presink a výjimečné individuální dovednosti svých hráčů. I expert Sportu trenér Petr Ruman byl po své důsledné analýze soupeře překvapen jeho silou. „Nedá se říct, že mají jednu supr věc, kterou dělají vynikajícím způsobem. Ve všech odvětvích moderního fotbalu mají určitou kvalitu,“ popisuje.
Trenér Petr Ruman bude před každým zápasem Slavie v Lize mistrů detailně analyzovat jejího soupeře. Proti Bodö Pražanům věří, převážně díky domácímu prostředí. „Na fotbal se hodně těším, mám vysoká očekávání. Líbil by se mi výsledek 3:1,“ předpovídá.
- Jaká je zbraň na presink Bodö?
- Jaké jsou slabé a silné stránky týmu?
- Jak by měla Slavia připravit formaci?
- A proč vsadit na dvoučlenný útok?
Celý speciál Ligy naruby před utkání Slavie proti Bodö/Glimt si pusťte na liganaruby.cz či v sekci Premium na iSportu.