Trunda rozhodl: rozhodčí Beneš půjde k etické komisi. LFA žene Priskeho k disciplinárce
Brian Priske po vypjatém zápase v 8. kole Chance Ligy Hradec Králové - Sparta (2:1) navštívil se souhlasem hlavního sudího Jana Beneše kabinu rozhodčích. Předseda asociace David Trunda se domnívá, že mohlo dojít k porušení kodexu rozhodčích a záležitost předává etické komisi.
Že k návštěvě došlo, potvrdil v pondělí pro iSport.cz sám sudí Beneš. „Trenér Priske cca 45 minut po skončení utkání – po hodnocení našeho výkonu delegátem utkání – přišel do kabiny rozhodčích, slušně a bez jakýchkoli emocí poděkoval za výkon. Nebyl důvod tuto událost uvádět do zápisu o utkání.“
V té době už byl uzavřený zápis a podle soutěžního řádu je vše v pořádku. V něm se píše, že organizátor utkání je povinen „neumožnit bez souhlasu rozhodčího přístup do jeho kabiny žádné osobě kromě delegáta utkání, vedoucích družstev, případně dopingového komisaře, který se prokáže pověřením k provedení dopingové kontroly.“
V tomto případě Beneš trenéru Priskemu svolení dal.
Jenže existuje ještě Kodex chování rozhodčích v profesionálních soutěžích, kde se uvádí, že rozhodčí jsou oprávněni „nad rámec pozdravení se se zástupci klubů v prostorách stadionu (avšak mimo prostory kabiny rozhodčích) a standardní komunikace v rámci utkání komunikovat pouze s vedoucími družstev a pořadatelskou službou“.
To se píše v článku III, odstavec 4 písmeno a). A přesně na základě tohoto bodu kodexu předseda FAČR David Trunda podává podnět k etické komisi. Informovala o tom fotbalová asociace touto zprávou: „David Trunda v rámci své gesce, do které spadají rozhodčí, svolal na dnešní dopoledne gesční skupinu za přítomnosti Tomáše Bárty, výkonného ředitele LFA, a Libora Kovaříka, předsedy Komise rozhodčích FAČR. Gesční skupina konstatovala, že mohlo dojít k porušení Kodexu chování rozhodčích v profesionálních soutěžích, konkrétně jeho ustanovení čl. III odst. 4 písm. a), čímž mohl být spáchán disciplinární přečin podle § 58 odst. 3 písm. d) Disciplinárního řádu FAČR. V té souvislosti předseda FAČR David Trunda předal podnět k prošetření Etické komisi FAČR.“
Formulace, o niž možná během jednání etické komise půjde, zní „v rámci utkání“. Je totiž otázkou, zda výše uvedený bod kodexu platí i po uzavření zápisu.
Pokud komise dojde k závěru, že se rozhodčí provinil, hrozí mu podle disciplinárního řádu zákaz činnosti od dvou měsíců do půl roku a pokuta až do výše 500 tisíc korun.
Stanovisko LFA
„Ligový výbor Ligové fotbalové asociace (LFA) považuje návštěvu trenéra hostujícího celku pana Briana Priskeho po skončení utkání Chance Ligy FC Hradec Králové – AC Sparta Praha, konaném dne 14. září 2025, za porušení platných předpisů Fotbalové asociace České republiky (FAČR), jak ze strany rozhodčího utkání, tak ze strany trenéra.
Ligový výbor LFA podává Disciplinární komisi LFA a Etické komisi FAČR podnět k důkladnému vyšetření celé události a případnému vyvození odpovědnosti konkrétních osob.
Návštěvy jiných, než oprávněných osob v kabině rozhodčích jsou v rozporu s Kodexem chování rozhodčích v profesionálních soutěžích, schváleným Výkonným výborem FAČR dne 8. srpna 2023.
Ligový výbor dále apeluje na členské kluby LFA, aby do zápisů o utkání při soutěžních utkáních neuváděly jako členy realizačních týmů s možností přístupu na lavičku pro příslušníky družstva členy vedení klubů, generální manažery, sportovní ředitele apod. Příslušná úprava Rozpisu celostátních soutěží v tomto směru vejde v platnost začátkem příštího soutěžního ročníku.“
|#
|Tým
|Z
|V
|R
|P
|Skóre
|B
|1
Slavia
|8
|6
|2
|0
|18:6
|20
|2
Sparta
|8
|6
|1
|1
|17:9
|19
|3
Jablonec
|8
|5
|3
|0
|12:5
|18
|4
Plzeň
|8
|4
|3
|1
|16:7
|15
|5
Zlín
|8
|4
|2
|2
|11:9
|14
|6
Olomouc
|8
|4
|1
|3
|5:4
|13
|7
Karviná
|8
|4
|0
|4
|13:11
|12
|8
Liberec
|8
|3
|2
|3
|11:10
|11
|9
Bohemians
|7
|3
|1
|3
|5:8
|10
|10
Hr. Králové
|8
|2
|3
|3
|10:12
|9
|11
Dukla
|8
|1
|4
|3
|7:10
|7
|12
Ml. Boleslav
|7
|2
|1
|4
|14:21
|7
|13
Slovácko
|8
|1
|2
|5
|4:10
|5
|14
Ostrava
|6
|1
|1
|4
|4:7
|4
|15
Teplice
|7
|1
|0
|6
|8:16
|3
|16
Pardubice
|7
|0
|2
|5
|8:18
|2
- Skupina o titul
- Play-off o umístění
- Skupina o záchranu