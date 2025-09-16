Předplatné

Slavia - Bodö/Glimt v TV: Kde sledovat Ligu mistrů živě?

Startuje Liga mistrů! Jaké jsou prognózy pro Slavii?
Startuje Liga mistrů! Jaké jsou prognózy pro Slavii?Zdroj: Michal Beránek / Sport
Trenér Slavie Jindřich Trpišovský během utkání proti Karviné
Trenér Karviné Martin Hyský během utkání proti Slavii
Lukáš Vorlický se raduje ze své druhé branky proti Karviné
Lukáš Vorlický střílí branku proti Karviné
Daiki Hašioka v utkání proti Karviné
Otakar Plzák
Liga mistrů
Fotbalová Slavia si titulem v Chance Lize zajistila postup do hlavní fáze Ligy mistrů. V milionářské soutěži ji čeká velmi náročný los. Prvním soupeřem bude norský Bodö/Glimt. Utkání začíná ve Fortuna Areně ve středu od 18:45. Kde sledovat Slavia Praha vs. Bodö/Glimt živě?

Vše o utkání Slavia Praha vs. Bodö/Glimt

Datum a čas: středa 17. září, 18:45

Místo konání: Fortuna Aréna (Eden), Praha

Ligová fáze: Ligy mistrů 2025/26

Rozhodčí: Marian Barbu (Rumunsko)

TV přenos: Nova Sport 3, Oneplay, ONLINE na webu iSport

Kde sledovat Slavia Praha vs. Bodö/Glimt živě v TV?

Jak si povedou fotbalisté Slavie v prvním duelu Ligy mistrů, můžete sledovat na Nova Sport 3 a Oneplay. 

Průběh utkání najdete rovněž ONLINE na webu iSport. Utkání Slavia vs. Bodo/Glimt začíná ve středu 17. září v 18:45.

Jak naladit Nova Sport 3?

Poskytovatel

Nejlevnější balíček

Cena za měsíc

Oneplay

Extra Sport

499 Kč (pro zákazníky O2) 

T-Mobile

M Plus

L Plus

199 Kč (cena za prvních 6 měsíců)

Vodafone

Vodafone TV Lite & Sport

299 Kč

Skylink

Kombi+

298 Kč (cena za první 3 měsíce)

Telly

Sport

300 Kč (cena za první 3 měsíce)

Slavia v evropských pohárech 2025/26

Slavia si zajistila postup do Ligy mistrů po vítězství v Chance Lize. Los jí přichystal zvučné a náročné soupeře, a tak bude možný postup „sešívaných“ opravdu složitý. Prvním soupeřem bude norské Bodø/Glimt.

České týmy v evropských pohárech 2025/26

Čtyři kluby si zahrají v evropských pohárech. Slavia Praha se kvalifikovala do Ligy mistrů, Viktoria Plzeň si zahraje Evropskou ligu. Sparta a Olomouc budou bojovat v Konferenční lize. O poháry usiloval i Baník Ostrava, který však nezvládl play off proti Celje.

Tým

Soutěž

Fáze

Zápasy

Slavia Praha

Liga mistrů

Ligová fáze

1. zápas: Slavia - Bodo/Glimt, 17. 9., 18:45

2. zápas: Inter - Slavia, 30. 9., 21:00

3. zápas: Atalanta - Slavia, 22. 10., 21:00

4. zápas: Slavia - Arsenal, 4. 11., 18:45

5. zápas: Slavia - Bilbao, 25. 11., 21:00

6. zápas: Tottenham - Slavia, 9. 12., 21:00

7. zápas: Slavia - Barcelona, 21. 1., 21:00

8. zápas: Pafos - Slavia, 28. 1., 21:00

Viktoria Plzeň

Liga mistrů

2. předkolo

1. zápas: Plzeň - Servette 0:1

2. zápas: Servette - Plzeň 1:3

 

 

3. předkolo

1. zápas: Rangers - Plzeň 3:0

2. zápas: Plzeň - Rangers 2:1

 

Evropská liga

Ligová fáze

1. zápas: Ferencváros- Plzeň, 25. 9., 21:00

2. zápas: Plzeň - Malmö, 2. 10., 18:45

3. zápas: AS Řím - Plzeň, 23. 10., 21:00

4. zápas: Plzeň - Fenerbahce, 6. 11., 21:00

5. zápas: Plzeň - Freiburg, 27. 11., 18:45

6. zápas: Panathinaikos - Plzeň, 11. 12., 21:00

7. zápas: Plzeň - Porto, 22. 1., 18:45

8. zápas: Basilej - Plzeň, 29. 1., 21:00

Sigma Olomouc

Evropská liga

Play off

1. zápas: MalmöOlomouc 3:0

2. zápas: Olomouc - Malmö 0:2

 

Konferenční liga

Ligová fáze

1. zápas: Fiorentina - Olomouc, 2. 10., 21:00

2. zápas: Olomouc - Raków, 23. 10., 21:00

3. zápas: Noah - Olomouc, 6. 11., 18:45

4. zápas: Olomouc - Celje, 27. 11., 18:45

5. zápas: Lincoln - Olomouc, 11. 12., 21:00

6. zápas: Olomouc - Lech, 18. 12., 21:00

Baník Ostrava

Evropská liga

2. předkolo

1. zápas: Baník - Legia 2:2

2. zápas: Legia - Baník 2:1

 

Konferenční liga

3. předkolo

1. zápas: Baník - Aus. Vídeň 4:3

2. zápas: Aus. Vídeň - Baník 1:1

 

 

Play off

1. zápas: Celje - Baník 1:0

2. zápas: Baník - Celje 0:2 

Sparta Praha

Konferenční liga

2. předkolo

1. zápas: Aktobe - Sparta 2:1

2. zápas: Sparta - Aktobe 4:0

 

 

3. předkolo

1. zápas: Sparta - Ararat 4:1

2. zápas: Ararat - Sparta 1:2

 

 

Play off

1. zápas: Sparta - Riga 2:0

2. zápas: Riga - Sparta 0:1

 

 

Ligová fáze

1. zápas: Sparta - Shamrock, 2. 10., 21:00

2. zápas: Rijeka - Sparta, 23. 10., 18:45

3. zápas: Sparta - Raków, 6. 11., 18:45

4. zápas: Legia - Sparta, 27. 11., 21:00

5. zápas: Univ. Craiova - Sparta, 11. 12., 21:00

6. zápas:  Sparta - Aberdeen, 18. 12., 21:00

